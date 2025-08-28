https://ria.ru/20250828/vengriya-2038186930.html

Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии

Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии

в мире

венгрия

украина

польша

радослав сикорский

петер сийярто

андрей сибига

вооруженные силы украины

БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши Андрею Сибиге и Радославу Сикорскому, раскритиковавшим Будапешт за запрет на въезд в шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, заявив, что тот поставил под угрозу венгерскую энергобезопасность. Ранее в четверг венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Сибига заявил, что Киев готовит ответные меры против Будапешта, а Сикорский предложил Бровди отдых в Польше. "Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, не мы ее развязали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас в свою войну!" - ответил Сийярто Сибиге в соцсети Х. В ответ на публикацию Сикорского в соцсети Х венгерский министр подчеркнул, что "угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины". Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.

венгрия

украина

польша

2025

Новости

в мире, венгрия, украина, польша, радослав сикорский, петер сийярто, андрей сибига, вооруженные силы украины, еврокомиссия