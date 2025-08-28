https://ria.ru/20250828/vengriya-2038155856.html

Командующий силами БПЛА ВСУ оскорбил главу МИД Венгрии

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

владимир зеленский

виктор орбан

вооруженные силы украины

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди оскорбил главу МИД Венгрии Петера Сийярто после того, как венгерские власти запретили ему въезд в Шенгенскую зону. Ранее в четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА ВСУ Роберту Бровди. В своем Telegram-канале Бровди опубликовал длинное видеообращение, в котором осыпал оскорблениями Сийярто и его сторонников. Главу МИД Венгрии Бровди назвал "танцором на костях" и обвинил в защите своих корыстных интересов под видом заботы об энергетической безопасности страны, обеспеченной поставками топлива по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Бровди заявил, что сможет приехать в Венгрию, несмотря введенный запрет. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Орбан пообещал, что у слов Зеленского будут долгие последствия. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. В июле 2025 года Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Позже Сийярто сообщил, что пока этого не произойдет, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.

