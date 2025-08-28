Рейтинг@Mail.ru
Командующий силами БПЛА ВСУ оскорбил главу МИД Венгрии - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/vengriya-2038155856.html
Командующий силами БПЛА ВСУ оскорбил главу МИД Венгрии
Командующий силами БПЛА ВСУ оскорбил главу МИД Венгрии - РИА Новости, 28.08.2025
Командующий силами БПЛА ВСУ оскорбил главу МИД Венгрии
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди оскорбил главу МИД Венгрии Петера Сийярто после того, как венгерские власти запретили ему въезд в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:55:00+03:00
2025-08-28T17:55:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007471965_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_41470de2e9f2f540153359f612c314ac.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди оскорбил главу МИД Венгрии Петера Сийярто после того, как венгерские власти запретили ему въезд в Шенгенскую зону. Ранее в четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА ВСУ Роберту Бровди. В своем Telegram-канале Бровди опубликовал длинное видеообращение, в котором осыпал оскорблениями Сийярто и его сторонников. Главу МИД Венгрии Бровди назвал "танцором на костях" и обвинил в защите своих корыстных интересов под видом заботы об энергетической безопасности страны, обеспеченной поставками топлива по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Бровди заявил, что сможет приехать в Венгрию, несмотря введенный запрет. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Орбан пообещал, что у слов Зеленского будут долгие последствия. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. В июле 2025 года Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Позже Сийярто сообщил, что пока этого не произойдет, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
https://ria.ru/20250825/zaluzhnyj-2037405332.html
https://ria.ru/20250828/vengriya-2038131558.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007471965_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_2d7d1f1a3d6b7b7ede5b62c97b4e9c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Еврокомиссия
Командующий силами БПЛА ВСУ оскорбил главу МИД Венгрии

Командующий силами БПЛА ВСУ Бровди назвал Сийярто танцором на костях

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди оскорбил главу МИД Венгрии Петера Сийярто после того, как венгерские власти запретили ему въезд в Шенгенскую зону.
Ранее в четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА ВСУ Роберту Бровди.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
СМИ: Залужный предпочел бы стать жестким лидером военного времени
25 августа, 11:40
В своем Telegram-канале Бровди опубликовал длинное видеообращение, в котором осыпал оскорблениями Сийярто и его сторонников. Главу МИД Венгрии Бровди назвал "танцором на костях" и обвинил в защите своих корыстных интересов под видом заботы об энергетической безопасности страны, обеспеченной поставками топлива по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Бровди заявил, что сможет приехать в Венгрию, несмотря введенный запрет.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что украинская сторона обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Орбан пообещал, что у слов Зеленского будут долгие последствия.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
В июле 2025 года Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Позже Сийярто сообщил, что пока этого не произойдет, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Эксперт оценил возможность Венгрии обрубить электричество Украине
Вчера, 16:30
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала