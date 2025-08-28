Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность Венгрии обрубить электричество Украине
16:30 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/vengriya-2038131558.html
Эксперт оценил возможность Венгрии обрубить электричество Украине
БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине, если киевский режим продолжит атаки на нефтепровод "Дружба" и перейдет "красные линии", но Будапешт не станет это делать полностью, чтобы не спровоцировать конфронтацию с Брюсселем, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. "На стороне Украины - сейчас практически весь Евросоюз. И, наверное, премьер Венгрии Орбан боится, что (в случае - ред.) если он будет настаивать на полном перекрытии поставок электроэнергии на Украину, это будет слишком, так что я могу себе представить, что будет какой-то компромисс: Венгрия частично прекратит поставки электроэнергии, газа и дизельного топлива Украине", - отметил агентству Дунаи. По словам эксперта, в таком случае власти Украины осознают, что им надо будет рассчитывать на полное перекрытие электричества из Венгрии, "если они перешагнут какую-то красную линию". Дунаи добавил, что кратковременные остановки нефтепровода в августе вследствие атак ВСУ пока не сказались на стоимости бензина для рядовых граждан, поскольку у венгерских предприятий были дополнительные объемы нефти, и не пришлось обращаться к государственным стратегическим запасам. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине, если киевский режим продолжит атаки на нефтепровод "Дружба" и перейдет "красные линии", но Будапешт не станет это делать полностью, чтобы не спровоцировать конфронтацию с Брюсселем, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи.
Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского.
"На стороне Украины - сейчас практически весь Евросоюз. И, наверное, премьер Венгрии Орбан боится, что (в случае - ред.) если он будет настаивать на полном перекрытии поставок электроэнергии на Украину, это будет слишком, так что я могу себе представить, что будет какой-то компромисс: Венгрия частично прекратит поставки электроэнергии, газа и дизельного топлива Украине", - отметил агентству Дунаи.
По словам эксперта, в таком случае власти Украины осознают, что им надо будет рассчитывать на полное перекрытие электричества из Венгрии, "если они перешагнут какую-то красную линию".
Дунаи добавил, что кратковременные остановки нефтепровода в августе вследствие атак ВСУ пока не сказались на стоимости бензина для рядовых граждан, поскольку у венгерских предприятий были дополнительные объемы нефти, и не пришлось обращаться к государственным стратегическим запасам.
Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
