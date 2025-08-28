Глава МИД Венгрии прокомментировал сообщения СМИ о смене позиции по Украине
Сийярто: Венгрия не поддержит ускоренное принятие Украины в ЕС
© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрия никогда не поддержит ускоренный прием Украины в ЕС, это стало бы смертельным ударом для сообщества, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на мероприятии, организованном венгерским изданием Mandiner.
"Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС", — сказал Сийярто
Так глава МИД прокомментировал сообщение издания Politico о том, что президент США Дональд Трамп якобы убедил венгерского премьера Виктора Орбана сменить позицию по евроинтеграции Украины.
Сийярто отметил, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу "ей придется отдать все средства ЕС, украинская мафия сможет свободно разгуливать по Европе, а украинская продукция низкого качества разрушит сельское хозяйство".
"Мы не хотим находиться в одном объединении с Украиной, потому что это означает плохое будущее", — подчеркнул министр.
Сийярто ранее заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Сам Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.
Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Последним ярким примером стал удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После этого Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
