Глава МИД Венгрии прокомментировал сообщения СМИ о смене позиции по Украине

БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрия никогда не поддержит ускоренный прием Украины в ЕС, это стало бы смертельным ударом для сообщества, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на мероприятии, организованном венгерским изданием Mandiner."Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС", — сказал Сийярто Так глава МИД прокомментировал сообщение издания Politico о том, что президент США Дональд Трамп якобы убедил венгерского премьера Виктора Орбана сменить позицию по евроинтеграции Украины. Сийярто отметил, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу "ей придется отдать все средства ЕС, украинская мафия сможет свободно разгуливать по Европе, а украинская продукция низкого качества разрушит сельское хозяйство"."Мы не хотим находиться в одном объединении с Украиной, потому что это означает плохое будущее", — подчеркнул министр.Сийярто ранее заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Сам Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Последним ярким примером стал удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После этого Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".

