Пророчество Ванги о "зеленом господаре" на Украине сбывается как по нотам - РИА Новости, 28.08.2025
Пророчество Ванги о "зеленом господаре" на Украине сбывается как по нотам
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом сумасшедшей. Сегодня ее предсказания о России и Украине сбываются одно за другим. Она назвала имена тех, кто развяжет конфликт, предсказала его исход и даже указала на человека, который все изменит. Что ждет Россию в ближайшие месяцы?Женщина, которая видела будущееВангелия Гуштерова родилась в 1911 году в бедной болгарской семье. В 12 лет девочку унес смерч — засыпанную ветками и с забитыми песком глазами. Семья не смогла провести лечение, и она ослепла. Но взамен зрения получила то, что изменило ее жизнь навсегда.Первое видение пришло в 16 лет — Ванга увидела собственные похороны и поняла, что проживет до 85. Предсказание сбылось с точностью до года: она умерла 11 августа 1996 года. Слепая болгарская крестьянка предсказывала будущее с такой точностью, что к ней ехали лидеры государств и ученые.Распад Советского Союза, башни-близнецы, подлодка "Курск" — ее пророчества сбывались одно за другим. Именно поэтому каждое слово Ванги до сих пор изучают с особым вниманием.Особенность пророчицы — она никогда не записывала предсказания. Все слова передавались устно через переводчиков и доверенных лиц, что делает каждое пророчество загадочным пазлом для толкователей.Черная земля, смешанная с кровьюПервые тревожные слова о будущем Донбасса прозвучали в 1993 году. Журналисту из Донецка Константину Долгову Ванга сказала фразу, которая тогда казалась абсурдной: "Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью... Сосед будет бить соседа..."Через три года, незадолго до смерти, пророчица повторила своему переводчику Стояну Петрову: "Народ разделен будет... Брат против брата пойдет... Кровь прольется".В середине 90-х эти слова звучали как бред сумасшедшей. Украина и Россия были братскими народами, никто не мог предположить, что через 20 лет предсказание воплотится в реальность.Порох и зеленый господарьСамое поразительное пророчество Ванга высказала в 1995 году. Узнав, что собеседник родился в Курской области, она предрекла: "Война там будет страшная... Друг друга поубивают..."Но дальше последовали слова, которые сегодня звучат как готовый сценарий: "Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство..."Сложно не увидеть в этих словах предсказание о Петре Порошенко, которого действительно называли Порохом, и Владимире Зеленском — бывшем актере, который, по словам провидицы, "всем нравился", пока не стал президентом.Возвращение славянских сестерНо пророчица видела не только войну, но и ее окончание. "Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему", — передавал слова Ванги ее переводчик.Более того, она предсказывала создание "мощного славянского государства", в которое объединятся "три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина". По ее словам, к этому союзу могут присоединиться Греция, Сербия и Болгария."Россию хранит Богородица... Страны, которые с ней были, вернутся..." — так объясняла пророчица неизбежность воссоединения.Тайна восьмогоОдно из самых загадочных предсказаний звучало так: "Украина станет частью России, когда придет восьмой". Толкователи до сих пор спорят о смысле этих слов.Если считать украинских президентов, то Владимир Зеленский — седьмой по счету. Значит, его преемник — восьмой — может сыграть ключевую роль в изменении статуса Украины."Ванга действительно очень любила Россию, она говорила: "России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим", — вспоминал переводчик пророчицы Тодор Тодоров.Европейский апокалипсисСамые страшные пророчества касались 2025 года. Ванга предупреждала о "первом апокалипсисе" — масштабном европейском кризисе, который может унести жизни половины населения континента."Европа опустеет, на улицах больших городов воцарится тишина" — именно так звучали слова пророчицы. События последних лет — миграционный кризис, экономические проблемы, рост напряженности — заставляют взглянуть на эти предсказания под новым углом.Третья мировая с неожиданным финаломНо самое шокирующее пророчество касается глобального конфликта. Ванга предсказывала третью мировую войну, которая начнется на Востоке и принесет разрушения западным странам.Однако финал этой войны, по ее словам, будет неожиданным: "Россия станет властелином мира". В контексте современной геополитики это звучит почти невероятно, но геополитические изменения последних лет, смещение центров силы с Запада на Восток заставляют серьезнее отнестись к этому пророчеству.Слепая женщина из болгарской деревни видела то, чего не замечали зрячие политики. Ее слова о России звучали как фантастика, но сегодня кажутся пророческими: "От России идет свет... Россия станет кормилицей мира".
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом сумасшедшей. Сегодня ее предсказания о России и Украине сбываются одно за другим. Она назвала имена тех, кто развяжет конфликт, предсказала его исход и даже указала на человека, который все изменит. Что ждет Россию в ближайшие месяцы?

Женщина, которая видела будущее

Вангелия Гуштерова родилась в 1911 году в бедной болгарской семье. В 12 лет девочку унес смерч — засыпанную ветками и с забитыми песком глазами. Семья не смогла провести лечение, и она ослепла. Но взамен зрения получила то, что изменило ее жизнь навсегда.
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's grave in Rupite, Bulgaria.Могила Ванги
Могила Ванги - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's grave in Rupite, Bulgaria.
Могила Ванги
Первое видение пришло в 16 лет — Ванга увидела собственные похороны и поняла, что проживет до 85. Предсказание сбылось с точностью до года: она умерла 11 августа 1996 года. Слепая болгарская крестьянка предсказывала будущее с такой точностью, что к ней ехали лидеры государств и ученые.
Распад Советского Союза, башни-близнецы, подлодка "Курск" — ее пророчества сбывались одно за другим. Именно поэтому каждое слово Ванги до сих пор изучают с особым вниманием.
Особенность пророчицы — она никогда не записывала предсказания. Все слова передавались устно через переводчиков и доверенных лиц, что делает каждое пророчество загадочным пазлом для толкователей.

Черная земля, смешанная с кровью

Первые тревожные слова о будущем Донбасса прозвучали в 1993 году. Журналисту из Донецка Константину Долгову Ванга сказала фразу, которая тогда казалась абсурдной: "Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью... Сосед будет бить соседа..."
CC BY 3.0 / Vasilmitov / Home of grandmother Vanga in Petrich cityДом Ванги в Петриче
Дом Ванги в Петриче - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
CC BY 3.0 / Vasilmitov / Home of grandmother Vanga in Petrich city
Дом Ванги в Петриче
Через три года, незадолго до смерти, пророчица повторила своему переводчику Стояну Петрову: "Народ разделен будет... Брат против брата пойдет... Кровь прольется".
В середине 90-х эти слова звучали как бред сумасшедшей. Украина и Россия были братскими народами, никто не мог предположить, что через 20 лет предсказание воплотится в реальность.

Порох и зеленый господарь

Самое поразительное пророчество Ванга высказала в 1995 году. Узнав, что собеседник родился в Курской области, она предрекла: "Война там будет страшная... Друг друга поубивают..."
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДеревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная Вооруженными силами России от подразделений ВСУ
Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная Вооруженными силами России от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная Вооруженными силами России от подразделений ВСУ
Но дальше последовали слова, которые сегодня звучат как готовый сценарий: "Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство..."
Сложно не увидеть в этих словах предсказание о Петре Порошенко, которого действительно называли Порохом, и Владимире Зеленском — бывшем актере, который, по словам провидицы, "всем нравился", пока не стал президентом.
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

Возвращение славянских сестер

Но пророчица видела не только войну, но и ее окончание. "Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему", — передавал слова Ванги ее переводчик.
Более того, она предсказывала создание "мощного славянского государства", в которое объединятся "три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина". По ее словам, к этому союзу могут присоединиться Греция, Сербия и Болгария.
"Россию хранит Богородица... Страны, которые с ней были, вернутся..." — так объясняла пророчица неизбежность воссоединения.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Туман в Москве

Тайна восьмого

Одно из самых загадочных предсказаний звучало так: "Украина станет частью России, когда придет восьмой". Толкователи до сих пор спорят о смысле этих слов.
Если считать украинских президентов, то Владимир Зеленский — седьмой по счету. Значит, его преемник — восьмой — может сыграть ключевую роль в изменении статуса Украины.
"Ванга действительно очень любила Россию, она говорила: "России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим", — вспоминал переводчик пророчицы Тодор Тодоров.

Европейский апокалипсис

Самые страшные пророчества касались 2025 года. Ванга предупреждала о "первом апокалипсисе" — масштабном европейском кризисе, который может унести жизни половины населения континента.
© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкМигранты в лагере беженцев на греческом острове Лесбос
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в медиабанк
Мигранты в лагере беженцев на греческом острове Лесбос
"Европа опустеет, на улицах больших городов воцарится тишина" — именно так звучали слова пророчицы. События последних лет — миграционный кризис, экономические проблемы, рост напряженности — заставляют взглянуть на эти предсказания под новым углом.

Третья мировая с неожиданным финалом

Но самое шокирующее пророчество касается глобального конфликта. Ванга предсказывала третью мировую войну, которая начнется на Востоке и принесет разрушения западным странам.
Однако финал этой войны, по ее словам, будет неожиданным: "Россия станет властелином мира". В контексте современной геополитики это звучит почти невероятно, но геополитические изменения последних лет, смещение центров силы с Запада на Восток заставляют серьезнее отнестись к этому пророчеству.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Москва
Слепая женщина из болгарской деревни видела то, чего не замечали зрячие политики. Ее слова о России звучали как фантастика, но сегодня кажутся пророческими: "От России идет свет... Россия станет кормилицей мира".
 
 
 
