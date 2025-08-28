https://ria.ru/20250828/uspenie-1891559244.html

Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы 2025: какого числа праздник, суть, история, традиции

Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников православного календаря. В этот день верующие вспоминают кончину пречистой Девы Марии.

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Успение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников православного календаря. В этот день верующие вспоминают кончину пречистой Девы Марии. Какого числа его отмечают в России в 2025 году, каковы его суть и история, почему окончанию земной жизни Божией Матери придают такое большое значение — в материале РИА Новости.Успение Пресвятой БогородицыВ Русской церкви этот праздник один из самых значимых. Кроме того, он просто относится к горячо любимым в народе. Успение еще называют "богородичной Пасхой". Его почитали, ибо весть радости о продолжении земной жизни оставила надежду всем христианам.Связано это с одним необычным обрядом: как и в Страстную пятницу перед Пасхой, на Успение выносят Плащаницу — большую икону Спасителя или Богородицы, лежащих во гробе. И перед Светлым Христовым Воскресением, и перед праздником в честь успения Богоматери имеет место особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей с изображением пресвятой владычицы вокруг храма.Как правило, погребальное богослужение совершают на второй или третий день после самого дня Успения.Какого числаПравославные церкви, в том числе Русская, и все православные христиане отмечают Успение Пресвятой богородицы — церковный праздник, который приходится на 28 августа. А католики — на две недели раньше — 15 августа. Кстати, в отличие от Пасхи Христовой, дата "богородичной Пасхи" из года в год не меняется.ИсторияСлово "успение" переводится со старославянского как "сон" или "мирная кончина". Поэтому название праздника говорит само за себя: согласно канону христианской веры, Матерь Божья не умерла, а значит уснула в земной жизни и пробудилась для вечной жизни. История Успения гласит следующее: к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто молилась на Голгофе, где был распят Иисус Христос. После Вознесения Христа Господня Пресвятая Дева оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова. Она пребывала в молитве и в день Пятидесятницы и получила дар Святого Духа. Ей явился архангел Гавриил и возвестил: "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время".В подтверждение своих слов он вручил Деве Марии ветвь райского дерева. Ее архангел повелел нести перед гробом.Перед кончиной Пречистой Девы в Иерусалим чудесным образом "восхитили ангелы и на облаках перенесли" апостолов из тех мест, где они проповедовали. Апостол Павел присутствовал при Успении Богоматери, прибыв в Иерусалим в числе других апостолов. В момент смерти "заблистал несказанный свет": сам Христос пришел, чтобы забрать душу Матери в Царствие Небесное. После чего траурная процессия направилась в Гефсиманский сад, где покоились родители Марии — праведные Иоаким и Анна и супруг — Иосиф Обручник.Шествие сопровождало множество людей и апостолы. Однако иерусалимские первосвященники собрались и увидели, какие почести воздают усопшей, повелели стражникам разогнать народ, считая, что тело надо сжечь. В этот момент произошло чудо: с неба опустилось облако и стеною огородило христиан. Стражники слышали шаги и молитвы, но никого не видели. Многие недоброжелатели, согласно преданию, даже ослепли.Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики рассказали ему об увиденном. "Неверующий" опечалился, что не смог присутствовать здесь при кончине. Он сказал отвалить камень от гробницы в Гефсимании — чтобы лично попрощаться с Божьей Матерью. Когда открыли гробницу, то апостол с удивлением обнаружил, что внутри пусто. Господь воскресил и взял ее тело с земли на небо — переход в царствие небесное — Вознесение.Более четырех веков подряд христиане передавали из уст в уста предание об Успении. Лишь в пятом столетии событие вошло в церковный календарь. Довольно поздно. Связано это с тем, что верующие постоянно спорили о значимости Матери Христа в священной истории.Точку в дискуссии поставили на третьем (431 год) и четвертом (451 год) Вселенских соборах. Тогда богословы окончательно сформулировали догмат о Богородице: она ни много ни мало — матерь самого Господа. Ее "заслуга" — рождение Христа для Его земного пути. Начался и остается таковым по сей день период "славы". Начал развиваться культ матери Иисуса Христа, разные авторы под именами святых отцов прошлого описывают Успение. Одно из наиболее известных произведений — Сказание Иоанна Богослова.Праздник Успения был установлен как всеобщий в конце VI века и довольно быстро прижился. Но называли его в разных регионах по-разному: в Византии — "Днем памяти Богородицы", в Египте — "Смертью и воскресением Богоматери", в Европе — "Взятием на небо Марии", а в Армении — Хахохорнек ("День освящения винограда").ТрадицииПеред праздником православные постятся две недели. К слову, Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа, по своей строгости сопоставим с Великим.В некоторых местностях Успение считалось траурным днем: старухи в этот день одевались во все черное. Накануне праздника начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Матери Христовой.С ней совершается крестный ход вокруг церкви. Заканчивается служба освящением хлеба из зерна нового урожая. Также принято приносить мед, орехи, фрукты, колосья, чтобы оградить сжатый хлеб от пожаров и других несчастий.БогослужениеНакануне Успения Богородицы в храмах совершается всенощное бдение. В сам праздничный день проводят литургии. Священнослужители облачаются в голубые одежды — символические цвета Пречистой Девы. Совершается особое торжественное богослужение. Прихожане зажигают свечи с молитвой о здоровье родных, особенно детей.Празднику посвящено несколько церковных песнопений — тропарь, кондак и молитва "Пресвятой Богородице в день Успения Ее": "Радуйся, упование и спасение наше, Тя бо христианский род непрестанно ублажает".В тропаре говорится: "В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша".ПроповедиСвященнослужители подчеркивают: праздник так значим потому, что Богородица стала первой воскресшей из смертных. А потому ее случай — уникальный.Ведь согласно христианскому вероучению, все люди воскреснут только перед вторым пришествием Спасителя. И каждого ожидает суд, который решит, кто отправится в рай, а кто — в ад. А Дева Мария восстала из мертвых почти сразу же после кончины.Но на этом парадоксы не заканчиваются. Божья Матерь, гласит предание, оказавшись на небе, не перестала помогать живущим на земле. Христиане верят, что только она поможет в любых бедах — потому что "стоит к Господу ближе всех", возносят ей горячие молитвы.Она — заступница и печальница перед Богом за всех людей, подчеркивают священники. И в этом качестве Дева Мария близка каждому, как его родная мать.Именно поэтому верующие испокон веков любили Успение. Возможно, отношения даже больше, чем на Пасху и Великую Субботу. Об этом косвенно свидетельствует количество храмов, посвященных двум датам. В России более распространены церкви именно в честь богородичного праздника.ИконыНа иконах Успения Богородицы изображают Деву Марию, лежащую на смертном одре. В изголовье и у ее ног стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — сошедший с небес Христос. Он принимает на руки пречистую душу Своей Матери.Душа изображается в виде новорожденного младенца, завернутого в белые простыни в окружении апостолов. Это символизирует то, что смерть каждого человека в православии воспринимается как рождение для вечной жизни.КартиныНа западе сюжет Успения после земной жизни стал одним из самых популярных в живописи. Ему посвящены работы таких мастеров как Джотто, Караваджо, Пуссен, Рафаэль, Рубенс, Тициан.ХрамыПосвящено празднику и множество храмов. Например, Успенский собор Московского Кремля долгое время носил статус главного для всей Русской православной церкви. Успение Божией Матери является престольным праздником Троице-Сергиевой Лавры.Наиболее древние, из сохранившихся в России храмов, находятся в северо-западных областях: новгородская церковь Успения на Торгу и псковская Успения Богородицы с Пароменья.Также знаменит смоленский Свято-Успенский кафедральный собор, в котором хранится православная святыня – икона Божией Матери Одигитрии.Народные традиции и поверьяНа Руси с давних пор считалось, что с Успения лето окончательно сменяла осень. Что это означает для жизни? В день праздника совершали провожали теплую и встречали дождливую пору. Обряд назывался первые осенины.Считалось, что в этот день нельзя делать шумные застолья, должно быть тихо и спокойно, это привлечет счастье в жизнь всех верующих от Матери Жизни ее заступничеством.Это день, когда нельзя носить грязную, рваную одежду, она должна быть чистая. Нельзя "трогать" землю, то есть запрещен труд на ней, а также нельзя топтать росу (это Ее слезы), нужно совершать добрые дела, достойные чистоты Богоматери, думать о духовном. Дать душе возможность принять полное горе окончания земного пути и радость воскрешения.Говорили, что "с Успенья солнце засыпается", то есть поздно всходит. Именно поэтому на праздник выходили в поле и с песнями провожали закат. Так как Успение считалось последним летним днем, то заканчивалось торжество "вздуванием огня". Вечером в избах в первый раз женщины зажигали лучину, лампу или свечу и садились ужинать при свете.Также с "Успеньева дня" утром дома семья начинает заготовку различных припасов для жизни на зиму.Успение Богородицы считалось началом так называемого бабьего лета. Тепло обычно держится первые десять дней сентября. В течение этого времени можно было понять, какой будет дальнейшая погода.По народным приметам, если в неделю после праздника Успения начинались легкие заморозки, то осень будет долгой, а зимние холода наступят довольно поздно. Иногда по погоде можно было предположить, какой она будет весь сентябрь.

