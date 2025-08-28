https://ria.ru/20250828/unichtozhenie-2038158778.html
Минобороны показало видео уничтожения украинского корабля "Симферополь"
2025-08-28T18:09:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео поражения украинского корабля "Симферополь" российским безэкипажным катером в устье Дуная. На видео от Минобороны РФ показано, как российский быстроходный безэкипажный катер уничтожает украинский средний разведывательный корабль "Симферополь". В Минобороны РФ добавили, что в результате атаки корабль ВМС Украины затонул.
Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай. В результате атаки корабль ВМС Украины затонул.
