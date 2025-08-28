Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео уничтожения украинского корабля "Симферополь"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 28.08.2025
Минобороны показало видео уничтожения украинского корабля "Симферополь"
Министерство обороны РФ показало видео поражения украинского корабля "Симферополь" российским безэкипажным катером в устье Дуная. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео поражения украинского корабля "Симферополь" российским безэкипажным катером в устье Дуная. На видео от Минобороны РФ показано, как российский быстроходный безэкипажный катер уничтожает украинский средний разведывательный корабль "Симферополь". В Минобороны РФ добавили, что в результате атаки корабль ВМС Украины затонул.
Поражение корабля "Симферополь" ВМС Украины российским безэкипажным катером в устье реки Дунай
Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай. В результате атаки корабль ВМС Украины затонул.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео поражения украинского корабля "Симферополь" российским безэкипажным катером в устье Дуная.
На видео от Минобороны РФ показано, как российский быстроходный безэкипажный катер уничтожает украинский средний разведывательный корабль "Симферополь".
В Минобороны РФ добавили, что в результате атаки корабль ВМС Украины затонул.
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море
