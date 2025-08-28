Рейтинг@Mail.ru
В Киеве родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 28.08.2025 (обновлено: 23:41 28.08.2025)
В Киеве родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста
В Киеве родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста
Массовые издевательства над солдатами ВСУ в различных бригадах вызвали протесты их родственников в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Массовые издевательства над солдатами ВСУ в различных бригадах вызвали протесты их родственников в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Киеве состоялся митинг родственников "пропавших без вести" и принудительно мобилизованных военнослужащих, где было озвучено множество претензий к командованию бригад, действующих на передовой", — сказал собеседник агентства. Основные заявления протестующих:"Основными проблемами в бригадах являются отсутствие эвакуации с позиций, а также пытки и издевательства над военнослужащими. Отличились бригады, действующие на Сумском и Харьковском направлениях", — сказал представитель силовых структур.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Массовые издевательства над солдатами ВСУ в различных бригадах вызвали протесты их родственников в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киеве состоялся митинг родственников "пропавших без вести" и принудительно мобилизованных военнослужащих, где было озвучено множество претензий к командованию бригад, действующих на передовой", — сказал собеседник агентства.
Основные заявления протестующих:
  • в 95-й отдельной десантно-штурмовой, 117-й отдельной тяжелой механизированной и 118-й отдельной механизированной бригадах солдат не эвакуируют с утраченных позиций, и они вынуждены сдаваться в плен;
  • в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ солдат держат в ямах, бьют и издеваются над ними;
  • в 225-й и 425-й отдельных штурмовых полках украинским солдатам дают телефоны всего раз в неделю под наблюдением, а неподготовленных новобранцев бросают на убой, а в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присваивают вещи пропавших без вести, при этом эвакуация с утраченных позиций не производится;
  • на родственников солдат 39-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ оказывалось давление, чтобы те не писали рапорты с жалобами на командование;
  • с родственников военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады требуют от трех тысяч долларов за эвакуацию раненого с поля боя, а в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ убийства солдат выдавали за самоубийства, отметил собеседник агентства.
"Основными проблемами в бригадах являются отсутствие эвакуации с позиций, а также пытки и издевательства над военнослужащими. Отличились бригады, действующие на Сумском и Харьковском направлениях", — сказал представитель силовых структур.

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
