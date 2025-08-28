https://ria.ru/20250828/ukraina-2038210273.html

В Киеве родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста

В Киеве родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста - РИА Новости, 28.08.2025

В Киеве родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста

Массовые издевательства над солдатами ВСУ в различных бригадах вызвали протесты их родственников в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T22:30:00+03:00

2025-08-28T22:30:00+03:00

2025-08-28T23:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Массовые издевательства над солдатами ВСУ в различных бригадах вызвали протесты их родственников в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Киеве состоялся митинг родственников "пропавших без вести" и принудительно мобилизованных военнослужащих, где было озвучено множество претензий к командованию бригад, действующих на передовой", — сказал собеседник агентства. Основные заявления протестующих:"Основными проблемами в бригадах являются отсутствие эвакуации с позиций, а также пытки и издевательства над военнослужащими. Отличились бригады, действующие на Сумском и Харьковском направлениях", — сказал представитель силовых структур.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250828/ukraina-2038119824.html

https://ria.ru/20250827/ukraina-2037973042.html

https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038111503.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, вооруженные силы украины, украина