Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах

2025-08-28

Некоторые бежавшие с Украины противники киевского режима воюют на стороне России против ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Некоторые бежавшие с Украины противники киевского режима воюют на стороне России против ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Часто слышим истории, как граждане Украины призывного возраста пытаются сбежать в Европу или Белоруссию, чтобы избежать насильственной мобилизации. Теперь же известны случаи, когда украинцы бегут из страны, чтобы вступить в ВС РФ", - сказал собеседник агентства. Так, по его словам, Служба безопасности Украины в Сумской области заочно предъявила обвинение 47-летнему уроженцу Сум. По данным собеседника агентства, мужчина в 2014 году перебрался в РФ, а с началом СВО решил принять участие в боевых действиях на стороне России. "Он принимал участие в боевых действиях против сил нацистского режима в ЛНР в составе добровольческого подразделения", - уточнил представитель силовых структур. По его словам, судя по тому, как "украинские гестаповцы взялись разоблачать таких граждан и шить им сроки", это далеко не единственный случай добровольного решения украинцев воевать против киевского режима.

