https://ria.ru/20250828/ukraina-2038207619.html
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах - РИА Новости, 28.08.2025
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах
Некоторые бежавшие с Украины противники киевского режима воюют на стороне России против ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:38:00+03:00
2025-08-28T22:38:00+03:00
2025-08-28T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Некоторые бежавшие с Украины противники киевского режима воюют на стороне России против ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Часто слышим истории, как граждане Украины призывного возраста пытаются сбежать в Европу или Белоруссию, чтобы избежать насильственной мобилизации. Теперь же известны случаи, когда украинцы бегут из страны, чтобы вступить в ВС РФ", - сказал собеседник агентства. Так, по его словам, Служба безопасности Украины в Сумской области заочно предъявила обвинение 47-летнему уроженцу Сум. По данным собеседника агентства, мужчина в 2014 году перебрался в РФ, а с началом СВО решил принять участие в боевых действиях на стороне России. "Он принимал участие в боевых действиях против сил нацистского режима в ЛНР в составе добровольческого подразделения", - уточнил представитель силовых структур. По его словам, судя по тому, как "украинские гестаповцы взялись разоблачать таких граждан и шить им сроки", это далеко не единственный случай добровольного решения украинцев воевать против киевского режима.
https://ria.ru/20250417/zhitel-2011723509.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, европа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах
Российские силовики рассказали о воюющих на стороне ВС России украинцах