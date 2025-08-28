Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 28.08.2025
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах - РИА Новости, 28.08.2025
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах
Некоторые бежавшие с Украины противники киевского режима воюют на стороне России против ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Некоторые бежавшие с Украины противники киевского режима воюют на стороне России против ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Часто слышим истории, как граждане Украины призывного возраста пытаются сбежать в Европу или Белоруссию, чтобы избежать насильственной мобилизации. Теперь же известны случаи, когда украинцы бегут из страны, чтобы вступить в ВС РФ", - сказал собеседник агентства. Так, по его словам, Служба безопасности Украины в Сумской области заочно предъявила обвинение 47-летнему уроженцу Сум. По данным собеседника агентства, мужчина в 2014 году перебрался в РФ, а с началом СВО решил принять участие в боевых действиях на стороне России. "Он принимал участие в боевых действиях против сил нацистского режима в ЛНР в составе добровольческого подразделения", - уточнил представитель силовых структур. По его словам, судя по тому, как "украинские гестаповцы взялись разоблачать таких граждан и шить им сроки", это далеко не единственный случай добровольного решения украинцев воевать против киевского режима.
Российские силовики рассказали о бежавших от киевского режима украинцах

Российские силовики рассказали о воюющих на стороне ВС России украинцах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Некоторые бежавшие с Украины противники киевского режима воюют на стороне России против ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Часто слышим истории, как граждане Украины призывного возраста пытаются сбежать в Европу или Белоруссию, чтобы избежать насильственной мобилизации. Теперь же известны случаи, когда украинцы бегут из страны, чтобы вступить в ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
Так, по его словам, Служба безопасности Украины в Сумской области заочно предъявила обвинение 47-летнему уроженцу Сум. По данным собеседника агентства, мужчина в 2014 году перебрался в РФ, а с началом СВО решил принять участие в боевых действиях на стороне России.
"Он принимал участие в боевых действиях против сил нацистского режима в ЛНР в составе добровольческого подразделения", - уточнил представитель силовых структур.
По его словам, судя по тому, как "украинские гестаповцы взялись разоблачать таких граждан и шить им сроки", это далеко не единственный случай добровольного решения украинцев воевать против киевского режима.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать
17 апреля, 06:05
 
