Генсек ООН обсудил с Зеленским украинский кризис
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 28.08.2025
Генсек ООН обсудил с Зеленским украинский кризис
Генсек ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсудил в том числе "недавние дипломатические усилия" по завершению конфликта,... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
антониу гутерреш
владимир зеленский
стефан дюжаррик
оон
ООН, 28 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсудил в том числе "недавние дипломатические усилия" по завершению конфликта, сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. В ходе брифинга для журналистов он отметил, что стороны "обсудили недавние дипломатические усилия по прекращению войны в Украине". Как отметил представитель генсека ООН, Гутерреш также подтвердил приверженность ООН поддержке "полного, немедленного и безоговорочного" прекращения огня в качестве "первого шага" на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине.
украина
в мире, украина, антониу гутерреш, владимир зеленский, стефан дюжаррик, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 28 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсудил в том числе "недавние дипломатические усилия" по завершению конфликта, сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ходе брифинга для журналистов он отметил, что стороны "обсудили недавние дипломатические усилия по прекращению войны в Украине".
Как отметил представитель генсека ООН, Гутерреш также подтвердил приверженность ООН поддержке "полного, немедленного и безоговорочного" прекращения огня в качестве "первого шага" на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине.
Украинизация Европы пошла на новый виток
Украинизация Европы пошла на новый виток
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, ООН
 
 
