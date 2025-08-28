https://ria.ru/20250828/ukraina-2038200612.html
Генсек ООН обсудил с Зеленским украинский кризис
ООН, 28 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсудил в том числе "недавние дипломатические усилия" по завершению конфликта, сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. В ходе брифинга для журналистов он отметил, что стороны "обсудили недавние дипломатические усилия по прекращению войны в Украине". Как отметил представитель генсека ООН, Гутерреш также подтвердил приверженность ООН поддержке "полного, немедленного и безоговорочного" прекращения огня в качестве "первого шага" на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине.
