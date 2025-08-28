Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины выразил протест послу Венгрии - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038181476.html
МИД Украины выразил протест послу Венгрии
МИД Украины выразил протест послу Венгрии - РИА Новости, 28.08.2025
МИД Украины выразил протест послу Венгрии
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство вручило ноту протеста послу Венгрии из-за запрета на въезд командующему силами беспилотных систем ВСУ,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:47:00+03:00
2025-08-28T19:47:00+03:00
в мире
венгрия
украина
словакия
андрей сибига
петер сийярто
вооруженные силы украины
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство вручило ноту протеста послу Венгрии из-за запрета на въезд командующему силами беспилотных систем ВСУ, бывшему командиру подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди, отвечавшему за удары по нефтепроводу "Дружба". Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону, командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. "Венгерский посол был вызван в МИД Украины. Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд на родину его предков", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сибиги в соцсети Х. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.
https://ria.ru/20250828/polsha-2038169382.html
https://ria.ru/20250828/druzhba-2038172156.html
венгрия
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, словакия, андрей сибига, петер сийярто, вооруженные силы украины, нефтепровод "дружба", экономика, энергетика, нефть
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Андрей Сибига, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Нефтепровод "Дружба", Экономика, Энергетика, Нефть
МИД Украины выразил протест послу Венгрии

Сибига выразил протест послу Венгрии из-за запрета на въезд главарю Птиц Мадьяра

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство вручило ноту протеста послу Венгрии из-за запрета на въезд командующему силами беспилотных систем ВСУ, бывшему командиру подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди, отвечавшему за удары по нефтепроводу "Дружба".
Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону, командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Сикорский пригласил ответственного за удары по "Дружбе" в Польшу
Вчера, 18:51
"Венгерский посол был вызван в МИД Украины. Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд на родину его предков", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сибиги в соцсети Х.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Глава МИД Венгрии вступил в перепалку с польским коллегой из-за Украины
Вчера, 19:01
 
В миреВенгрияУкраинаСловакияАндрей СибигаПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныНефтепровод "Дружба"ЭкономикаЭнергетикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала