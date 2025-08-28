МИД Украины выразил протест послу Венгрии
Сибига выразил протест послу Венгрии из-за запрета на въезд главарю Птиц Мадьяра
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство вручило ноту протеста послу Венгрии из-за запрета на въезд командующему силами беспилотных систем ВСУ, бывшему командиру подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди, отвечавшему за удары по нефтепроводу "Дружба".
Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону, командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
"Венгерский посол был вызван в МИД Украины. Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд на родину его предков", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сибиги в соцсети Х.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.