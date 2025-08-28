https://ria.ru/20250828/ukraina-2038119824.html

С Украины массово выезжают молодые мужчины

С Украины массово выезжают молодые мужчины - РИА Новости, 28.08.2025

С Украины массово выезжают молодые мужчины

Молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети, пишет в... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети, пишет в четверг местное издание "Страна.ua".Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. "TikTok заполнили видео украинских парней 18-22 лет, покидающих Украину", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского СМИ. Издание при этом публикует ряд роликов, где молодые люди рассказывают, что некоторые приехали в пункты пропуска еще ночью, чтобы избежать задержек и поскорее покинуть страну. Запоздавшие с выездом рассказывают о собравшихся у границы очередях. По данным СМИ, днем в четверг у ряда пунктов пропуска на границе собрались огромные очереди из легковых автомобилей и автобусов с выезжающими из страны мужчинами. По словам одного из очевидцев, чье видео публикует издание, время ожидания может достигать 20 часов. Владимир Зеленский 12 августа сообщал, что поручил правительству Украины упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен, или 4,1 тысячи долларов. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от службы во время мобилизации в стране введена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

