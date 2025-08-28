Рейтинг@Mail.ru
Курдский боевик рассказал об обучении работе с БПЛА на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 28.08.2025 (обновлено: 15:41 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038116522.html
Курдский боевик рассказал об обучении работе с БПЛА на Украине
Курдский боевик рассказал об обучении работе с БПЛА на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
Курдский боевик рассказал об обучении работе с БПЛА на Украине
Боевики, планировавшие покушение на главу партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) Бафела Талабани, обучались использованию и производству дронов-камикадзе РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:36:00+03:00
2025-08-28T15:41:00+03:00
в мире
украина
иракский курдистан
эрбиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Боевики, планировавшие покушение на главу партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) Бафела Талабани, обучались использованию и производству дронов-камикадзе на Украине, следует из видеоматериалов допроса, опубликованных службой безопасности Иракского Курдистана. "План включал в себя использование дронов-камикадзе, для этого нас отправили обучаться на Украину. После… был построен завод по их производству в провинции Эрбиль (административный центр региона - ред.)", - сказал один из задержанных во время допроса, кадры которого приводит иракский телеканал Rudaw. Задержанный боевик добавил, что после дроны были направлены в провинцию Сулеймания. Боевики, предположительно, связанные с оппозиционным "Народным фронтом Курдистана", также сообщили, что сначала планировалось ликвидировать Талабани при использовании снайперских винтовок, а впоследствии - нанести атаку беспилотниками по его резиденции. В самом "Народном фронте Курдистана" отрицают такие планы. В минувший вторник лидер ПСК заявил, что силовики предотвратили попытку покушения на него за несколько дней до ареста главы оппозиционной партии "Народный фронт Курдистана" Лахура Шейх Джанги. Ранее в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане произошли боестолкновения между внутренними войсками и вооруженной группировкой Лахура Шейх Джанги. По меньшей мере трое силовиков погибли, 19 получили ранения, более 160 сторонников политика арестованы вместе с ним. Бои вспыхнули ночью 22 августа после отказа Лахура Шейх Джанги добровольно сдаться властям после выдачи ордера на его арест. Он обвиняется в формировании группы по подрыву безопасности и стабильности. Ранее РИА Новости публиковало расследование о причастности Киева к подготовке сирийских боевиков по использованию дронов-камикадзе при наступлении на Алеппо и ряд других населенных пунктов в конце 2024 года.
https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html
https://ria.ru/20250814/boi-2035196312.html
https://ria.ru/20250410/kurdy-2010568807.html
украина
иракский курдистан
эрбиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, иракский курдистан, эрбиль
В мире, Украина, Иракский Курдистан, Эрбиль
Курдский боевик рассказал об обучении работе с БПЛА на Украине

Боевик, готовивший покушение на Талабани, учился использовать БПЛА на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Боевики, планировавшие покушение на главу партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) Бафела Талабани, обучались использованию и производству дронов-камикадзе на Украине, следует из видеоматериалов допроса, опубликованных службой безопасности Иракского Курдистана.
"План включал в себя использование дронов-камикадзе, для этого нас отправили обучаться на Украину. После… был построен завод по их производству в провинции Эрбиль (административный центр региона - ред.)", - сказал один из задержанных во время допроса, кадры которого приводит иракский телеканал Rudaw.
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии
8 марта, 15:41
Задержанный боевик добавил, что после дроны были направлены в провинцию Сулеймания.
Боевики, предположительно, связанные с оппозиционным "Народным фронтом Курдистана", также сообщили, что сначала планировалось ликвидировать Талабани при использовании снайперских винтовок, а впоследствии - нанести атаку беспилотниками по его резиденции.
В самом "Народном фронте Курдистана" отрицают такие планы.
В минувший вторник лидер ПСК заявил, что силовики предотвратили попытку покушения на него за несколько дней до ареста главы оппозиционной партии "Народный фронт Курдистана" Лахура Шейх Джанги.
Сирийский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ сообщили о столкновениях сирийской армии с курдами
14 августа, 11:10
Ранее в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане произошли боестолкновения между внутренними войсками и вооруженной группировкой Лахура Шейх Джанги. По меньшей мере трое силовиков погибли, 19 получили ранения, более 160 сторонников политика арестованы вместе с ним.
Бои вспыхнули ночью 22 августа после отказа Лахура Шейх Джанги добровольно сдаться властям после выдачи ордера на его арест. Он обвиняется в формировании группы по подрыву безопасности и стабильности.
Ранее РИА Новости публиковало расследование о причастности Киева к подготовке сирийских боевиков по использованию дронов-камикадзе при наступлении на Алеппо и ряд других населенных пунктов в конце 2024 года.
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Reuters: курды в Сирии потребуют большей автономии
10 апреля, 18:55
 
В миреУкраинаИракский КурдистанЭрбиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала