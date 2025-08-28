https://ria.ru/20250828/ukraina-2038116522.html

Курдский боевик рассказал об обучении работе с БПЛА на Украине

Курдский боевик рассказал об обучении работе с БПЛА на Украине

КАИР, 28 авг - РИА Новости. Боевики, планировавшие покушение на главу партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) Бафела Талабани, обучались использованию и производству дронов-камикадзе на Украине, следует из видеоматериалов допроса, опубликованных службой безопасности Иракского Курдистана. "План включал в себя использование дронов-камикадзе, для этого нас отправили обучаться на Украину. После… был построен завод по их производству в провинции Эрбиль (административный центр региона - ред.)", - сказал один из задержанных во время допроса, кадры которого приводит иракский телеканал Rudaw. Задержанный боевик добавил, что после дроны были направлены в провинцию Сулеймания. Боевики, предположительно, связанные с оппозиционным "Народным фронтом Курдистана", также сообщили, что сначала планировалось ликвидировать Талабани при использовании снайперских винтовок, а впоследствии - нанести атаку беспилотниками по его резиденции. В самом "Народном фронте Курдистана" отрицают такие планы. В минувший вторник лидер ПСК заявил, что силовики предотвратили попытку покушения на него за несколько дней до ареста главы оппозиционной партии "Народный фронт Курдистана" Лахура Шейх Джанги. Ранее в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане произошли боестолкновения между внутренними войсками и вооруженной группировкой Лахура Шейх Джанги. По меньшей мере трое силовиков погибли, 19 получили ранения, более 160 сторонников политика арестованы вместе с ним. Бои вспыхнули ночью 22 августа после отказа Лахура Шейх Джанги добровольно сдаться властям после выдачи ордера на его арест. Он обвиняется в формировании группы по подрыву безопасности и стабильности. Ранее РИА Новости публиковало расследование о причастности Киева к подготовке сирийских боевиков по использованию дронов-камикадзе при наступлении на Алеппо и ряд других населенных пунктов в конце 2024 года.

