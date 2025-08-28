Рейтинг@Mail.ru
Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу вдоль границы с ПМР - РИА Новости, 28.08.2025
15:06 28.08.2025
Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу вдоль границы с ПМР
Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу вдоль границы с ПМР
Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем. "Биспектральные камеры и рокадная дорога: как обустраивают приднестровский сегмент границы с Молдавией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. В ведомстве заявляют, что постройки позволят пограничным нарядам оперативнее передвигаться вдоль границы и обеспечит быстрое реагирование на возможные "изменения в обстановке". Биспектральные камеры позволят в режиме онлайн эффективно контролировать ситуацию на границе, передавая изображение в двух диапазонах: видимом и инфракрасном. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу вдоль границы с ПМР

Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу и ставит камеры вдоль границы с ПМР

Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем
Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем.
"Биспектральные камеры и рокадная дорога: как обустраивают приднестровский сегмент границы с Молдавией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
В ведомстве заявляют, что постройки позволят пограничным нарядам оперативнее передвигаться вдоль границы и обеспечит быстрое реагирование на возможные "изменения в обстановке". Биспектральные камеры позволят в режиме онлайн эффективно контролировать ситуацию на границе, передавая изображение в двух диапазонах: видимом и инфракрасном.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
