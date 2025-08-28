https://ria.ru/20250828/ukraina-2038107022.html

Госслужба Украины по этнополитике обвинила УПЦ в связи с РПЦ

Госслужба Украины по этнополитике обвинила УПЦ в связи с РПЦ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Госслужба Украины по этнополитике бездоказательно назвала каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ). "Госслужба по этнополитике и свободе совести 27 августа 2025 года приняла решение о признании Киевской митрополии (КМ) Украинской православной церкви аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена... Исследование обнаружило признаки афилиации КМ УПЦ с РПЦ", - говорится в публикации на сайте госслужбы. Как заявляют в госслужбе, решение продиктовано отказом УПЦ от выполнения предписания о разрыве связей с РПЦ. По данным ведомства, глава УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий письменно заявил об отказе выполнять предписание. Ранее госслужба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала от канонической УПЦ до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью. Согласно предписанию госслужбы, глава УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий до 18 августа должен предоставить решение высших органов церковной власти о выходе УПЦ из структуры РПЦ, утрате силы для УПЦ всех положений устава РПЦ, признании недействительными принятых РПЦ решений об "аннексии" епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ, а также публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

