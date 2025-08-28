Рейтинг@Mail.ru
Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 28.08.2025
Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию
Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию - РИА Новости, 28.08.2025
Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию
Власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА украинской армии Роберту Бровди, следует из постановления... РИА Новости, 28.08.2025
БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА украинской армии Роберту Бровди, следует из постановления венгерского управления по миграции. Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". "Согласно решению Регионального будапештского управления по делам миграции, гражданину Украины Роберту Бровди, родившемуся 9 августа 1975 года в Ужгороде, вынесен трёхлетний запрет на самостоятельный въезд и проживание", - говорится в документе. Отмечается, что Бровди запрещено въезжать на территорию Венгрии, всех стран ЕС и всех стран Шенгенской зоны, решение не подлежит обжалованию. Владимир Зеленский в июне заявил о назначении командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" командующим силами беспилотных систем Украины.
в мире, венгрия, украина, ужгород, петер сийярто, владимир зеленский, евросоюз, шенгенская зона, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Ужгород, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Евросоюз, Шенгенская зона, Вооруженные силы Украины
Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию

Венгрия запретила командующему силами БПЛА ВСУ Бровди въезд в Шенгенскую зону

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА украинской армии Роберту Бровди, следует из постановления венгерского управления по миграции.
Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба".
"Согласно решению Регионального будапештского управления по делам миграции, гражданину Украины Роберту Бровди, родившемуся 9 августа 1975 года в Ужгороде, вынесен трёхлетний запрет на самостоятельный въезд и проживание", - говорится в документе.
Отмечается, что Бровди запрещено въезжать на территорию Венгрии, всех стран ЕС и всех стран Шенгенской зоны, решение не подлежит обжалованию.
Владимир Зеленский в июне заявил о назначении командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" командующим силами беспилотных систем Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
18 мая, 19:50
 
