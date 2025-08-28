https://ria.ru/20250828/ukraina-2038105105.html

Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию

Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию - РИА Новости, 28.08.2025

Командующему силами БПЛА ВСУ запретили въезд в Венгрию

28.08.2025

БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА украинской армии Роберту Бровди, следует из постановления венгерского управления по миграции. Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". "Согласно решению Регионального будапештского управления по делам миграции, гражданину Украины Роберту Бровди, родившемуся 9 августа 1975 года в Ужгороде, вынесен трёхлетний запрет на самостоятельный въезд и проживание", - говорится в документе. Отмечается, что Бровди запрещено въезжать на территорию Венгрии, всех стран ЕС и всех стран Шенгенской зоны, решение не подлежит обжалованию. Владимир Зеленский в июне заявил о назначении командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" командующим силами беспилотных систем Украины.

