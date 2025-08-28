https://ria.ru/20250828/ukraina-2038101883.html
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пленный боец ВСУ Михаил Кулачик рассказал, что в Сумской области он проходил боевую подготовку вместе с иностранными военными, которые вместо выполнения боевых задач играли в "телефончик". Военнослужащего 132-го разведбата Михаила Кулачика в ВСУ забрали на улице полицейские, несмотря на бронь. Затем через Днепропетровск его с такими же мобилизованными отвезли в Житомирскую область. Оттуда он попал на линию боевого соприкосновения в Сумскую область, где встретился с иностранными военными, воюющими за Киев, сообщили в министерстве обороны РФ. "Они (иностранные наемники - ред.) с нами на задачи не ходили, ни на первую, ни на вторую... Я пришел с первой задачи, они еще были, пошел на вторую задачу, они еще не выходили... Они находились именно там. Один сидел, в телефончике играл. Второй отдыхал. Балдели, сидели", - рассказал военнопленный.
