Рейтинг@Mail.ru
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038101883.html
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками - РИА Новости, 28.08.2025
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками
Пленный боец ВСУ Михаил Кулачик рассказал, что в Сумской области он проходил боевую подготовку вместе с иностранными военными, которые вместо выполнения боевых... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:33:00+03:00
2025-08-28T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
днепропетровск
житомирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032558310_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8623c07efdb623f53c057227f4df491a.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пленный боец ВСУ Михаил Кулачик рассказал, что в Сумской области он проходил боевую подготовку вместе с иностранными военными, которые вместо выполнения боевых задач играли в "телефончик". Военнослужащего 132-го разведбата Михаила Кулачика в ВСУ забрали на улице полицейские, несмотря на бронь. Затем через Днепропетровск его с такими же мобилизованными отвезли в Житомирскую область. Оттуда он попал на линию боевого соприкосновения в Сумскую область, где встретился с иностранными военными, воюющими за Киев, сообщили в министерстве обороны РФ. "Они (иностранные наемники - ред.) с нами на задачи не ходили, ни на первую, ни на вторую... Я пришел с первой задачи, они еще были, пошел на вторую задачу, они еще не выходили... Они находились именно там. Один сидел, в телефончике играл. Второй отдыхал. Балдели, сидели", - рассказал военнопленный.
https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
сумская область
днепропетровск
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032558310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58a651490b0fc42b871099c2771b7cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, днепропетровск, житомирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Днепропетровск, Житомирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками

Пленный боец ВСУ: наемники вместо выполнения задач играли в телефончик

© Getty Images / Anadolu/Ozge Elif KizilРаненный украинский солдат
Раненный украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Ozge Elif Kizil
Раненный украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пленный боец ВСУ Михаил Кулачик рассказал, что в Сумской области он проходил боевую подготовку вместе с иностранными военными, которые вместо выполнения боевых задач играли в "телефончик".
Военнослужащего 132-го разведбата Михаила Кулачика в ВСУ забрали на улице полицейские, несмотря на бронь. Затем через Днепропетровск его с такими же мобилизованными отвезли в Житомирскую область. Оттуда он попал на линию боевого соприкосновения в Сумскую область, где встретился с иностранными военными, воюющими за Киев, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Они (иностранные наемники - ред.) с нами на задачи не ходили, ни на первую, ни на вторую... Я пришел с первой задачи, они еще были, пошел на вторую задачу, они еще не выходили... Они находились именно там. Один сидел, в телефончике играл. Второй отдыхал. Балдели, сидели", - рассказал военнопленный.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
31 марта, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьДнепропетровскЖитомирская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала