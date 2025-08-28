Рейтинг@Mail.ru
На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038072420.html
На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша
На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша - РИА Новости, 28.08.2025
На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша
Доступ к YouTube-каналу украинского продюсера Юрия Бардаша, получившего гражданство РФ, заблокирован на Украине, заявили в центре противодействия дезинформации... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:53:00+03:00
2025-08-28T12:53:00+03:00
в мире
украина
россия
луганск
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Доступ к YouTube-каналу украинского продюсера Юрия Бардаша, получившего гражданство РФ, заблокирован на Украине, заявили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при украинском совете национальной безопасности и обороны (СНБО). "На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Юрия Бардаша", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Как уточняется в публикации, Бардаш находится под украинскими санкциями. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство. Служба безопасности Украины в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям о "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", "распространении материалов с призывами к изменению границ", "пропаганде войны", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". В мае этого года телеканал "Мы Украина" сообщил, что суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы. Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
https://ria.ru/20250522/revva-2018412614.html
https://ria.ru/20250118/eks-veduschij-1994387071.html
украина
россия
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3b836eb598baf441a8928efdb8ee4ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, луганск, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Луганск, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша

На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу уехавшего в Россию Бардаша

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Доступ к YouTube-каналу украинского продюсера Юрия Бардаша, получившего гражданство РФ, заблокирован на Украине, заявили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при украинском совете национальной безопасности и обороны (СНБО).
"На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Юрия Бардаша", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
Александр Ревва - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Александр Ревва получил российское гражданство
22 мая, 10:20
Как уточняется в публикации, Бардаш находится под украинскими санкциями.
В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство.
Служба безопасности Украины в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям о "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", "распространении материалов с призывами к изменению границ", "пропаганде войны", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
В мае этого года телеканал "Мы Украина" сообщил, что суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы.
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
На Украине бывшего телеведущего обвинили в пророссийских взглядах
18 января, 17:04
 
В миреУкраинаРоссияЛуганскСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала