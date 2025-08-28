https://ria.ru/20250828/ukraina-2038072420.html

На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Доступ к YouTube-каналу украинского продюсера Юрия Бардаша, получившего гражданство РФ, заблокирован на Украине, заявили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при украинском совете национальной безопасности и обороны (СНБО). "На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Юрия Бардаша", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Как уточняется в публикации, Бардаш находится под украинскими санкциями. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство. Служба безопасности Украины в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям о "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", "распространении материалов с призывами к изменению границ", "пропаганде войны", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". В мае этого года телеканал "Мы Украина" сообщил, что суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы. Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.

