На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Бардаша
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Доступ к YouTube-каналу украинского продюсера Юрия Бардаша, получившего гражданство РФ, заблокирован на Украине, заявили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при украинском совете национальной безопасности и обороны (СНБО).
"На Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Юрия Бардаша", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
Как уточняется в публикации, Бардаш находится под украинскими санкциями.
В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство.
Служба безопасности Украины в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям о "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", "распространении материалов с призывами к изменению границ", "пропаганде войны", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
В мае этого года телеканал "Мы Украина" сообщил, что суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы.
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.