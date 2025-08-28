Рейтинг@Mail.ru
На Украине поезда идут с задержкой из-за повреждений инфраструктуры - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038015080.html
На Украине поезда идут с задержкой из-за повреждений инфраструктуры
На Украине поезда идут с задержкой из-за повреждений инфраструктуры - РИА Новости, 28.08.2025
На Украине поезда идут с задержкой из-за повреждений инфраструктуры
Некоторые поезда на Украине идут с задержкой из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе города Казатин в Винницкой области, сообщает компания... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:21:00+03:00
2025-08-28T09:21:00+03:00
в мире
киев
украина
винницкая область
украинская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые поезда на Украине идут с задержкой из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе города Казатин в Винницкой области, сообщает компания "Украинские железные дороги". "Продолжается ликвидация последствий повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина… Поезда, которые едут со жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин, придут с задержкой 5 и более часов: Одесса - Киев, Перемышль - Харьков, Львов - Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика. По информации предприятия, ряд поездов из Киева будут отправляться с задержкой до двух часов. Международный поезд Киев – Хелм будет следовать с задержкой около шести часов.
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038011555.html
киев
украина
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, винницкая область, украинская железная дорога
В мире, Киев, Украина, Винницкая область, Украинская железная дорога
На Украине поезда идут с задержкой из-за повреждений инфраструктуры

На Украине поезда идут с задержкой от 5 часов из-за повреждений инфраструктуры

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые поезда на Украине идут с задержкой из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе города Казатин в Винницкой области, сообщает компания "Украинские железные дороги".
"Продолжается ликвидация последствий повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина… Поезда, которые едут со жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин, придут с задержкой 5 и более часов: Одесса - Киев, Перемышль - Харьков, Львов - Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика.
По информации предприятия, ряд поездов из Киева будут отправляться с задержкой до двух часов. Международный поезд Киев – Хелм будет следовать с задержкой около шести часов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Граждане Украины до 22 лет уже покидают страну, заявили в погранслужбе
Вчера, 08:54
 
В миреКиевУкраинаВинницкая областьУкраинская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала