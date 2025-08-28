https://ria.ru/20250828/ukraina-2038015080.html
На Украине поезда идут с задержкой из-за повреждений инфраструктуры
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые поезда на Украине идут с задержкой из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе города Казатин в Винницкой области, сообщает компания "Украинские железные дороги". "Продолжается ликвидация последствий повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина… Поезда, которые едут со жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин, придут с задержкой 5 и более часов: Одесса - Киев, Перемышль - Харьков, Львов - Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика. По информации предприятия, ряд поездов из Киева будут отправляться с задержкой до двух часов. Международный поезд Киев – Хелм будет следовать с задержкой около шести часов.
