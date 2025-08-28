https://ria.ru/20250828/ukraina-2038011555.html

Граждане Украины до 22 лет уже покидают страну, заявили в погранслужбе

2025-08-28T08:54:00+03:00

в мире

украина

андрей демченко

вооруженные силы украины

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Граждане Украины до 22 лет уже начали выезжать из страны в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет, сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. "С сегодняшнего дня эта норма заработала и пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что это касается граждан Украины — мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно", — сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что под эту норму не подпадают мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которые занимают определенные должности в органах власти. Они могут выехать за рубеж только в служебную командировку.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

украина

