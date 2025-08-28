https://ria.ru/20250828/udar-2038061327.html

ВС России нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", — заявили в ведомстве.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.Всего с начала СВО российские бойцы уничтожили:

