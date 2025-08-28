Рейтинг@Mail.ru
12:23 28.08.2025 (обновлено: 13:05 28.08.2025)
ВС России нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", — заявили в ведомстве.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.Всего с начала СВО российские бойцы уничтожили:
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
Всего с начала СВО российские бойцы уничтожили:
  • 666 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 80 018 беспилотников;
  • 625 ЗРК;
  • 24 831 боевую бронированную машину;
  • 1588 боевых машин РСЗО;
  • 29 005 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 40 547 единиц специальной военной автомобильной техники.
БезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
