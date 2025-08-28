ВС России нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК
© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
Всего с начала СВО российские бойцы уничтожили:
- 666 самолетов;
- 283 вертолета;
- 80 018 беспилотников;
- 625 ЗРК;
- 24 831 боевую бронированную машину;
- 1588 боевых машин РСЗО;
- 29 005 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 40 547 единиц специальной военной автомобильной техники.
