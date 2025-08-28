Рейтинг@Mail.ru
13:49 28.08.2025
На Урале дело экс-депутата о похищении и убийстве женщины направили в суд
урал
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинский областной суд
челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего депутата Брединского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в похищении и убийстве местной жительницы, направлено в областной суд, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало СУСК, вечером 23 февраля глава Рымникского сельского поселения, депутат Брединского муниципального района и его сын в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела. Экс-депутат собрания депутатов Брединского муниципального района обвиняется в "похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", а также "убийстве", отмечает СУСК. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд", - говорится в сообщении. Уголовные дела в отношении бывшего главы сельского поселения и сына депутата выделены в отдельные производства, отмечает ведомство. Ранее ГУМВД России по региону сообщало, что 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.
урал
россия
челябинская область
урал, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинский областной суд, челябинская область
Урал, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинский областной суд, Челябинская область
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего депутата Брединского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в похищении и убийстве местной жительницы, направлено в областной суд, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, вечером 23 февраля глава Рымникского сельского поселения, депутат Брединского муниципального района и его сын в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела.
Экс-депутат собрания депутатов Брединского муниципального района обвиняется в "похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", а также "убийстве", отмечает СУСК.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд", - говорится в сообщении.
Уголовные дела в отношении бывшего главы сельского поселения и сына депутата выделены в отдельные производства, отмечает ведомство.
Ранее ГУМВД России по региону сообщало, что 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.
