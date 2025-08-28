https://ria.ru/20250828/ubiystvo-2038092457.html

На Урале дело экс-депутата о похищении и убийстве женщины направили в суд

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Брединского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в похищении и убийстве местной жительницы

урал

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинский областной суд

челябинская область

ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего депутата Брединского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в похищении и убийстве местной жительницы, направлено в областной суд, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало СУСК, вечером 23 февраля глава Рымникского сельского поселения, депутат Брединского муниципального района и его сын в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела. Экс-депутат собрания депутатов Брединского муниципального района обвиняется в "похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", а также "убийстве", отмечает СУСК. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд", - говорится в сообщении. Уголовные дела в отношении бывшего главы сельского поселения и сына депутата выделены в отдельные производства, отмечает ведомство. Ранее ГУМВД России по региону сообщало, что 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.

урал

россия

челябинская область

урал, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинский областной суд, челябинская область