Рейтинг@Mail.ru
В Туве при взрыве неизвестного предмета погиб подросток - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/tuva-2038087220.html
В Туве при взрыве неизвестного предмета погиб подросток
В Туве при взрыве неизвестного предмета погиб подросток - РИА Новости, 28.08.2025
В Туве при взрыве неизвестного предмета погиб подросток
Один подросток погиб в Туве из-за взрыва неустановленного предмета, еще один получил ранения, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:36:00+03:00
2025-08-28T13:36:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Один подросток погиб в Туве из-за взрыва неустановленного предмета, еще один получил ранения, сообщило региональное управление СК РФ. По данным ряда Telegram-каналов, школьники нашли неизвестное устройство в восьми километрах от села Сукпак. "Сегодня около 14 часов (10.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета, в результате которого скончался несовершеннолетний", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что по факту трагедии организована процессуальная проверка. На месте работают следователи и криминалисты. По данным ГУ МЧС по республике, ЧП произошло в районе горы Боом. Погибшему мальчику был 14 лет, также в результате подрыва пострадал ещё один подросток. "Второй несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести. На место оперативно направлены спасатели МЧС России в количестве трех человек и одной единицы техники", - отмечают в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20250827/dagestan-2037917233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве при взрыве неизвестного предмета погиб подросток

В Туве при взрыве неустановленного предмета погиб подросток, еще один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Один подросток погиб в Туве из-за взрыва неустановленного предмета, еще один получил ранения, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ряда Telegram-каналов, школьники нашли неизвестное устройство в восьми километрах от села Сукпак.
"Сегодня около 14 часов (10.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета, в результате которого скончался несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
В СК уточнили, что по факту трагедии организована процессуальная проверка. На месте работают следователи и криминалисты.
По данным ГУ МЧС по республике, ЧП произошло в районе горы Боом. Погибшему мальчику был 14 лет, также в результате подрыва пострадал ещё один подросток.
"Второй несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести. На место оперативно направлены спасатели МЧС России в количестве трех человек и одной единицы техники", - отмечают в ГУ МЧС.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Подросток из Дагестана умер после укуса насекомого
27 августа, 17:00
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала