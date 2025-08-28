https://ria.ru/20250828/tuva-2038087220.html

В Туве при взрыве неизвестного предмета погиб подросток

Один подросток погиб в Туве из-за взрыва неустановленного предмета, еще один получил ранения, сообщило региональное управление СК РФ.

КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Один подросток погиб в Туве из-за взрыва неустановленного предмета, еще один получил ранения, сообщило региональное управление СК РФ. По данным ряда Telegram-каналов, школьники нашли неизвестное устройство в восьми километрах от села Сукпак. "Сегодня около 14 часов (10.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета, в результате которого скончался несовершеннолетний", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что по факту трагедии организована процессуальная проверка. На месте работают следователи и криминалисты. По данным ГУ МЧС по республике, ЧП произошло в районе горы Боом. Погибшему мальчику был 14 лет, также в результате подрыва пострадал ещё один подросток. "Второй несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести. На место оперативно направлены спасатели МЧС России в количестве трех человек и одной единицы техники", - отмечают в ГУ МЧС.

