Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/tsentr-2038102824.html
Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ
Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ
Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:34:00+03:00
2025-08-28T14:34:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402197_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_4499a02bef8afcff1ee7b4983dce4625.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации, сообщило Минобороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где ему доложили о выполнении его поручения "по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов", говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение этого комплекса позволяет увеличить эффективность применения беспилотников. "При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится", - приводит ведомство слова Белоусова. Также министру представили разработанные военнослужащими объединения наземные станции управления БПЛА, адаптированные под все типы беспилотников, использующие радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы. В МО РФ добавили, что Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Центр" отправить накопленные данные в профильные ведомственные службы для их детального анализа. "В ходе работы в инженерном соединении группировки войск "Центр" Андрею Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем", - отметили в ведомстве. Этот центр выполняет задачи по созданию и усовершенствованию беспилотников и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта СВО, комплексному обучению операторов и созданию систем сбросов для различных инженерных боеприпасов. "Идет мониторинг всех интернет-ресурсов по применению БПЛА. Мы берем все, что появляется в сети, изучаем. Мы живем в ногу со временем", - сказал начальник инженерных войск группировки "Центр" Андрей Гандзюк.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a79c9e15b0a7e31a69e208f7c7ff49fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине
Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ

Группировка "Центр" протестировала комплекс обработки базы данных дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск Центр у самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации, сообщило Минобороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где ему доложили о выполнении его поручения "по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов", говорится в сообщении.
Отмечается, что внедрение этого комплекса позволяет увеличить эффективность применения беспилотников.
"При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится", - приводит ведомство слова Белоусова.
Также министру представили разработанные военнослужащими объединения наземные станции управления БПЛА, адаптированные под все типы беспилотников, использующие радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы.
В МО РФ добавили, что Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Центр" отправить накопленные данные в профильные ведомственные службы для их детального анализа.
"В ходе работы в инженерном соединении группировки войск "Центр" Андрею Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем", - отметили в ведомстве.
Этот центр выполняет задачи по созданию и усовершенствованию беспилотников и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта СВО, комплексному обучению операторов и созданию систем сбросов для различных инженерных боеприпасов.
"Идет мониторинг всех интернет-ресурсов по применению БПЛА. Мы берем все, что появляется в сети, изучаем. Мы живем в ногу со временем", - сказал начальник инженерных войск группировки "Центр" Андрей Гандзюк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала