https://ria.ru/20250828/tsentr-2038102824.html

Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ

Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025

Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ

Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:34:00+03:00

2025-08-28T14:34:00+03:00

2025-08-28T14:34:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402197_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_4499a02bef8afcff1ee7b4983dce4625.jpg

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации, сообщило Минобороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где ему доложили о выполнении его поручения "по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов", говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение этого комплекса позволяет увеличить эффективность применения беспилотников. "При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится", - приводит ведомство слова Белоусова. Также министру представили разработанные военнослужащими объединения наземные станции управления БПЛА, адаптированные под все типы беспилотников, использующие радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы. В МО РФ добавили, что Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Центр" отправить накопленные данные в профильные ведомственные службы для их детального анализа. "В ходе работы в инженерном соединении группировки войск "Центр" Андрею Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем", - отметили в ведомстве. Этот центр выполняет задачи по созданию и усовершенствованию беспилотников и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта СВО, комплексному обучению операторов и созданию систем сбросов для различных инженерных боеприпасов. "Идет мониторинг всех интернет-ресурсов по применению БПЛА. Мы берем все, что появляется в сети, изучаем. Мы живем в ногу со временем", - сказал начальник инженерных войск группировки "Центр" Андрей Гандзюк.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов