Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению БПЛА ВСУ

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Группировка "Центр" создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации, сообщило Минобороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где ему доложили о выполнении его поручения "по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов", говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение этого комплекса позволяет увеличить эффективность применения беспилотников. "При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится", - приводит ведомство слова Белоусова. Также министру представили разработанные военнослужащими объединения наземные станции управления БПЛА, адаптированные под все типы беспилотников, использующие радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы. В МО РФ добавили, что Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Центр" отправить накопленные данные в профильные ведомственные службы для их детального анализа. "В ходе работы в инженерном соединении группировки войск "Центр" Андрею Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем", - отметили в ведомстве. Этот центр выполняет задачи по созданию и усовершенствованию беспилотников и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта СВО, комплексному обучению операторов и созданию систем сбросов для различных инженерных боеприпасов. "Идет мониторинг всех интернет-ресурсов по применению БПЛА. Мы берем все, что появляется в сети, изучаем. Мы живем в ногу со временем", - сказал начальник инженерных войск группировки "Центр" Андрей Гандзюк.
