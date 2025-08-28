https://ria.ru/20250828/tsentr-2038101609.html

Белоусов проинспектировал группировку "Центр"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклады командного состава, сообщило министерство. "Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте объединения группировки "Центр" заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности", — говорится в заявлении.Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач c учетом активного применения беспилотной авиации, а также о материально-техническом обеспечении войск.Белоусову представили:Главе Минобороны также доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Он занимается разработкой и усовершенствованием БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта спецоперации, обучением операторов и созданием систем сбросов для инженерных боеприпасов.Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим.

Белоусов заслушал доклады по текущей обстановке в группировке "Центр" Белоусов проинспектировал группировку "Центр", заслушал доклады по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника, сообщили в Минобороны России. Главное: Группировка создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации. Министру были представлены наземные станции управления БПЛА, адаптированные под все типы дронов, использующие радиочастоты и современные системы РЭБ. Кроме того, Белоусову продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора. Также министру доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотников. 2025-08-28T14:32 true PT2M48S

