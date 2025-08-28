Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проинспектировал группировку "Центр" - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 28.08.2025 (обновлено: 16:59 28.08.2025)
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклады командного состава, сообщило министерство.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклады командного состава, сообщило министерство. "Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте объединения группировки "Центр" заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности", — говорится в заявлении.Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач c учетом активного применения беспилотной авиации, а также о материально-техническом обеспечении войск.Белоусову представили:Главе Минобороны также доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Он занимается разработкой и усовершенствованием БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта спецоперации, обучением операторов и созданием систем сбросов для инженерных боеприпасов.Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим.
Белоусов заслушал доклады по текущей обстановке в группировке "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку "Центр", заслушал доклады по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника, сообщили в Минобороны России. Главное: Группировка создала базу данных по уничтожению беспилотников противника и протестировала комплекс обработки этой информации. Министру были представлены наземные станции управления БПЛА, адаптированные под все типы дронов, использующие радиочастоты и современные системы РЭБ. Кроме того, Белоусову продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора. Также министру доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотников.
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"

Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклады командиров

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклады командного состава, сообщило министерство.
"Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте объединения группировки "Центр" заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности", — говорится в заявлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Вчера, 12:12
Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач c учетом активного применения беспилотной авиации, а также о материально-техническом обеспечении войск.
Белоусову представили:
  • созданные по его поручению базу данных по уничтожению БПЛА и программный комплекс, который обобщает и анализирует информацию о применении дронов;
  • систему автоматического полета беспилотников по заданным координатам без участия оператора;
  • наземные станции управления дронами, использующие радиочастоты и современные системы РЭБ;
  • наземные робототехнические комплексы, которые доставляют материально-технические средства и провизию личному составу, дистанционно минируют местность, устанавливают невзрывные заграждения, уничтожают укрепления и живую силу противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности.
БМП-3 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
БМП-3 "Центра" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском
27 августа, 05:03
Главе Минобороны также доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Он занимается разработкой и усовершенствованием БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта спецоперации, обучением операторов и созданием систем сбросов для инженерных боеприпасов.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим.
