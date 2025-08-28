Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклады командиров
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклады командного состава, сообщило министерство.
"Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте объединения группировки "Центр" заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности", — говорится в заявлении.
Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач c учетом активного применения беспилотной авиации, а также о материально-техническом обеспечении войск.
Белоусову представили:
- созданные по его поручению базу данных по уничтожению БПЛА и программный комплекс, который обобщает и анализирует информацию о применении дронов;
- систему автоматического полета беспилотников по заданным координатам без участия оператора;
- наземные станции управления дронами, использующие радиочастоты и современные системы РЭБ;
- наземные робототехнические комплексы, которые доставляют материально-технические средства и провизию личному составу, дистанционно минируют местность, устанавливают невзрывные заграждения, уничтожают укрепления и живую силу противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности.
Главе Минобороны также доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Он занимается разработкой и усовершенствованием БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта спецоперации, обучением операторов и созданием систем сбросов для инженерных боеприпасов.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим.
