ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане - РИА Новости, 28.08.2025
19:16 28.08.2025
ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане
в мире
сана
израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля одновременно и в короткое время атаковала "большое количество" высокопоставленных хуситов, собравшихся в нескольких местах в Сане, и ожидает данные о результатах атаки, сообщила израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники. "Большое количество высокопоставленных хуситов, собиравшихся в нескольких местах в Сане, подверглись одновременному нападению", - приводит радиостанция заявление источников. Радиостанция утверждает, что это очень крупная операция, проведенная за короткое время с использованием разведывательной информации и точного оперативного действия. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на свой источник, что высокопоставленные хуситы, которые подверглись нападению, собрались, чтобы посмотреть выступление их лидера Абед Малика аль-Хуси.
сана
израиль
в мире, сана, израиль
В мире, Сана, Израиль
ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане

ЦАХАЛ атаковала большое количество высокопоставленных хуситов в Сане

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля одновременно и в короткое время атаковала "большое количество" высокопоставленных хуситов, собравшихся в нескольких местах в Сане, и ожидает данные о результатах атаки, сообщила израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники.
"Большое количество высокопоставленных хуситов, собиравшихся в нескольких местах в Сане, подверглись одновременному нападению", - приводит радиостанция заявление источников.
Радиостанция утверждает, что это очень крупная операция, проведенная за короткое время с использованием разведывательной информации и точного оперативного действия.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на свой источник, что высокопоставленные хуситы, которые подверглись нападению, собрались, чтобы посмотреть выступление их лидера Абед Малика аль-Хуси.
Дым после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ЦАХАЛ провела первичное расследование удара по больнице в Газе
26 августа, 20:08
 
