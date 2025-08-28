https://ria.ru/20250828/tsakhal-2038176409.html
ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане
ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане - РИА Новости, 28.08.2025
ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане
Армия обороны Израиля одновременно и в короткое время атаковала "большое количество" высокопоставленных хуситов, собравшихся в нескольких местах в Сане, и... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:16:00+03:00
2025-08-28T19:16:00+03:00
2025-08-28T19:16:00+03:00
в мире
сана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975597031_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ebdc07d0716da2d0e53b82de72676c8e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля одновременно и в короткое время атаковала "большое количество" высокопоставленных хуситов, собравшихся в нескольких местах в Сане, и ожидает данные о результатах атаки, сообщила израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники. "Большое количество высокопоставленных хуситов, собиравшихся в нескольких местах в Сане, подверглись одновременному нападению", - приводит радиостанция заявление источников. Радиостанция утверждает, что это очень крупная операция, проведенная за короткое время с использованием разведывательной информации и точного оперативного действия. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на свой источник, что высокопоставленные хуситы, которые подверглись нападению, собрались, чтобы посмотреть выступление их лидера Абед Малика аль-Хуси.
https://ria.ru/20250826/udar-2037739768.html
сана
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975597031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4af35e4fda1d0e5943575a335ec30414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сана, израиль
ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане
ЦАХАЛ атаковала большое количество высокопоставленных хуситов в Сане
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля одновременно и в короткое время атаковала "большое количество" высокопоставленных хуситов, собравшихся в нескольких местах в Сане, и ожидает данные о результатах атаки, сообщила израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники.
"Большое количество высокопоставленных хуситов, собиравшихся в нескольких местах в Сане
, подверглись одновременному нападению", - приводит радиостанция заявление источников.
Радиостанция утверждает, что это очень крупная операция, проведенная за короткое время с использованием разведывательной информации и точного оперативного действия.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на свой источник, что высокопоставленные хуситы, которые подверглись нападению, собрались, чтобы посмотреть выступление их лидера Абед Малика аль-Хуси.