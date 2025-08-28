https://ria.ru/20250828/tsakhal-2038176409.html

ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане

28.08.2025

ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане

Армия обороны Израиля одновременно и в короткое время атаковала "большое количество" высокопоставленных хуситов, собравшихся в нескольких местах в Сане, и... РИА Новости, 28.08.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля одновременно и в короткое время атаковала "большое количество" высокопоставленных хуситов, собравшихся в нескольких местах в Сане, и ожидает данные о результатах атаки, сообщила израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники. "Большое количество высокопоставленных хуситов, собиравшихся в нескольких местах в Сане, подверглись одновременному нападению", - приводит радиостанция заявление источников. Радиостанция утверждает, что это очень крупная операция, проведенная за короткое время с использованием разведывательной информации и точного оперативного действия. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на свой источник, что высокопоставленные хуситы, которые подверглись нападению, собрались, чтобы посмотреть выступление их лидера Абед Малика аль-Хуси.

