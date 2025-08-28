https://ria.ru/20250828/trevoga-2038005180.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Позже тревогу в большинстве регионов отменили. Сигнал воздушной тревоги прозвучал повторно в Киеве в 7.22 мск. Она также звучит в Черниговской области и некоторых частях Харьковской, Сумской и Киевской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве объявили воздушную тревогу
