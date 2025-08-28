Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступит на Генассамблее ООН - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/tramp-2038186218.html
Трамп выступит на Генассамблее ООН
Трамп выступит на Генассамблее ООН - РИА Новости, 28.08.2025
Трамп выступит на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:24:00+03:00
2025-08-28T20:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155908/06/1559080616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aae4a09095871db949bef256a29f68e8.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН", - сказала она на брифинге.
https://ria.ru/20250826/venesuela-2037752786.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155908/06/1559080616_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_08458b0bd30484a6291657de246e4a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Трамп выступит на Генассамблее ООН

Трамп 23 сентября выступит на Генассамблее ООН

© AP Photo / Richard DrewПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Richard Drew
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН", - сказала она на брифинге.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Венесуэла попросила ООН оказать поддержку в условиях угроз со стороны США
26 августа, 22:57
 
В миреСШАДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала