https://ria.ru/20250828/tramp-2038186218.html
Трамп выступит на Генассамблее ООН
Трамп выступит на Генассамблее ООН - РИА Новости, 28.08.2025
Трамп выступит на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:24:00+03:00
2025-08-28T20:24:00+03:00
2025-08-28T20:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155908/06/1559080616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aae4a09095871db949bef256a29f68e8.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН", - сказала она на брифинге.
https://ria.ru/20250826/venesuela-2037752786.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155908/06/1559080616_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_08458b0bd30484a6291657de246e4a51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Трамп выступит на Генассамблее ООН
Трамп 23 сентября выступит на Генассамблее ООН