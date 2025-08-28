https://ria.ru/20250828/top-2038108779.html

Владелец производителя Лабубу вошел в топ богатейших бизнесменов мира

Владелец производителя Лабубу вошел в топ богатейших бизнесменов мира - РИА Новости, 28.08.2025

Владелец производителя Лабубу вошел в топ богатейших бизнесменов мира

Владелец китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек Лабубу, Ван Нин (Wang Ning) вошел в десятку наиболее разбогатевших бизнесменов с... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:00:00+03:00

2025-08-28T15:00:00+03:00

2025-08-28T15:00:00+03:00

россия

марк цукерберг

джефф безос

oracle corporation

amazon

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021796318_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_873ac0548b7c5b0fa4d1c4dca061cb49.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владелец китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек Лабубу, Ван Нин (Wang Ning) вошел в десятку наиболее разбогатевших бизнесменов с начала года, увеличив свое состояние на 18,8 миллиарда долларов, или на 247%, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). По данным рейтинга, его состояние оценивается в 26,5 миллиарда долларов - таким образом, Ван Нин занимает 85-е место в списке миллиардеров и 9-е место как наиболее разбогатевший бизнесмен с начала года. Больше всех свое состояние за этот срок увеличил сооснователь Oracle Ларри Эллисон - на 96,4 миллиарда, до 289 миллиардов долларов, он занимает второе место в списке миллиардеров. За ним следует основатель Meta* Марк Цукерберг, который стал богаче на 55,2 миллиарда долларов, его капитал достиг 262 миллиардов, он стал третьим в списке. А третий по приросту богатства с начала года - глава американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг, его состояние выросло на 43,6 миллиарда долларов, до 158 миллиардов, он занимает девятое место в списке миллиардеров. При этом основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос не вошел в десятку по динамике - с начала года он увеличил свое состояние только на 11,6 миллиарда долларов. Состояние Безоса составляет при этом 250 миллиардов долларов, он занимает четвертое место в списке богачей. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.* компания запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250725/labubu-2031446167.html

https://ria.ru/20250725/matvienko-2031358613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, марк цукерберг, джефф безос, oracle corporation, amazon, в мире