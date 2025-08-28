https://ria.ru/20250828/test-2038014348.html
В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов
В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов - РИА Новости, 28.08.2025
В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов
В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:15:00+03:00
2025-08-28T09:15:00+03:00
2025-08-28T10:10:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хорошие новости
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:114:3235:1933_1920x0_80_0_0_d13a91de22f40bb21464388f49184a2c.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", — говорится в заявлении.Тест-система имеет высокую точность и помогает врачам быстро поставить диагноз и назначать лечение. Все ее компоненты производят в России, что делает диагностику общедоступной и исключает зависимость от поставок из-за границы. Передовые диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезоны вспышек ОРВИ и гриппа, добавили в пресс-службе.
https://ri.ria.ru/20250828/meditsina-2037858228.html
https://ria.ru/20250809/virus-2034375853.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_db1da50eee409b99a86146c5b8cae3f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Хорошие новости, Общество
В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов
Роспотребнадзор создал набор реагентов, выявляющий сразу 25 вирусов