В России создали первый медицинский тест сразу для 25 вирусов

Хорошие новости
 
09:15 28.08.2025 (обновлено: 10:10 28.08.2025)
хорошие новости
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", — говорится в заявлении.Тест-система имеет высокую точность и помогает врачам быстро поставить диагноз и назначать лечение. Все ее компоненты производят в России, что делает диагностику общедоступной и исключает зависимость от поставок из-за границы. Передовые диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезоны вспышек ОРВИ и гриппа, добавили в пресс-службе.
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Хорошие новости, Общество
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедицинский анализ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Медицинский анализ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", — говорится в заявлении.
Тест-система имеет высокую точность и помогает врачам быстро поставить диагноз и назначать лечение. Все ее компоненты производят в России, что делает диагностику общедоступной и исключает зависимость от поставок из-за границы.
Передовые диагностические технологии необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в сезоны вспышек ОРВИ и гриппа, добавили в пресс-службе.
