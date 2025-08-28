Рейтинг@Mail.ru
07:57 28.08.2025
В Хабаровском крае нашли тело мужчины, которого унесло в Охотское море
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тело мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, найдено на побережье в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Региональный главк МЧС в среду сообщал, что спасатели на вертолете вылетели на поиски мужчины, которого унесло рекой на бочке из-под горюче-смазочных материалов в сторону Охотского моря в Хабаровском крае. "Поиски мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, завершены. Его тело было обнаружено местными жителями на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
происшествия, охотское море, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тело мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, найдено на побережье в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Региональный главк МЧС в среду сообщал, что спасатели на вертолете вылетели на поиски мужчины, которого унесло рекой на бочке из-под горюче-смазочных материалов в сторону Охотского моря в Хабаровском крае.
"Поиски мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, завершены. Его тело было обнаружено местными жителями на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Поиски пропавших жителей Сахалина сотрудниками МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад
ПроисшествияОхотское мореХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
