В Хабаровском крае нашли тело мужчины, которого унесло в Охотское море

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тело мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, найдено на побережье в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Региональный главк МЧС в среду сообщал, что спасатели на вертолете вылетели на поиски мужчины, которого унесло рекой на бочке из-под горюче-смазочных материалов в сторону Охотского моря в Хабаровском крае. "Поиски мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, завершены. Его тело было обнаружено местными жителями на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

