Задержанного экс-директора театра заподозрили в хищении 20 миллионов рублей
18:06 28.08.2025
Задержанного экс-директора театра заподозрили в хищении 20 миллионов рублей
Задержанного экс-директора столичного театра подозревают в хищении более 20 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанного экс-директора столичного театра подозревают в хищении более 20 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее данным, предварительно установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению."На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления. По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 миллионов рублей", - сообщила Волк.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры.
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, ирина волк
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва, Ирина Волк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанного экс-директора столичного театра подозревают в хищении более 20 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее данным, предварительно установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению.
"На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления. По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 миллионов рублей", - сообщила Волк.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры.
Гендиректор МХАТ задолжал по кредитам более 17 миллиардов рублей
10 июля, 03:56
 
