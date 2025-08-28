Задержанного экс-директора театра заподозрили в хищении 20 миллионов рублей

https://ria.ru/20250828/teatr-2038158231.html
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанного экс-директора столичного театра подозревают в хищении более 20 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее данным, предварительно установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению."На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления. По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 миллионов рублей", - сообщила Волк.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры.
