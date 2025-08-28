https://ria.ru/20250828/tailand-2038162193.html

Таиланд обвинил Камбоджу в нецивилизованности

Таиланд считает действия Камбоджи по закладке противопехотных мин на маршрутах патрулирования границы на таиландской территории показателем "нецивилизованности"

БАНГКОК, 28 авг - РИА Новости. Таиланд считает действия Камбоджи по закладке противопехотных мин на маршрутах патрулирования границы на таиландской территории показателем "нецивилизованности" и "злого умысла" соседнего государства, заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель и генеральный директор департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун, при этом Камбоджа обвинения отвергает. В среду, 27 августа, на границе Таиланда и Камбоджи произошел шестой с 16 июля взрыв противопехотной мины ПМН-2 на маршруте патрулирования в таиландской провинции Сурин, один военнослужащий сухопутных войск Таиланда потерял ногу, еще двое получили ранения. "Установка мин камбоджийской стороной свидетельствует о ее нецивилизованном поведении и злом умысле", - сказал официальный представитель МИД Таиланда, процитировав фразу из выпущенного ранее заявления начальника Пограничного управления главного штаба сухопутных войск Таиланда о том, что "противопехотные мины не являются пограничными знаками; это оружие, которое убивает и калечит без предупреждения". "Таиланд самым решительным образом осуждает применение противопехотных мин, что является нарушением суверенитета и территориальной целостности Таиланда. Подобные действия нарушают Устав Организации Объединенных Наций и международное право, в частности международное гуманитарное право, и являются явным нарушением обязательств (Камбоджи - ред.) по Оттавской Конвенции о запрете противопехотных мин. Они также представляют собой неоднократные нарушения соглашения о прекращении огня", - заявил Пхалангкун. По его словам, таиландской стороне очевидно, что камбоджийская сторона систематически планировала использование противопехотных мин вдоль границы с намерением создать угрозу и нанести ущерб Таиланду, учитывая, что инцидент 27 августа, как и все предыдущие, произошел в пределах приграничной полосы оперативной ответственности таиландский войск. "Этот инцидент еще раз подчеркивает важность соблюдения международных обязательств в рамках Оттавской конвенции, которая призывает государства-участники сообщать о минных инцидентах. Поэтому Таиланд обязан обратить внимание международного сообщества на поведение Камбоджи и призвать к коллективному давлению на Камбоджу с целью прекращения подобной практики", - сказал официальный представитель МИД Таиланда. Пхалангкун также сообщил журналистам, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг, находящийся в настоящее время в Женеве, провел беседу с послом и постоянным представителем Японии на Конференции по разоружению госпожой Томико Итикавой, которая является назначенным председателем 22-го совещания государств-участников Оттавской конвенции, при участии госпожи Каролин-Мелани Режимбаль, главы Управления ООН по вопросам разоружения в Женеве. Он также встретился с послами и представителями стран в Комитете по сотрудничеству в соблюдении Оттавской Конвенции. "Министр заявил на встречах, что Таиланд призывает международное сообщество сделать всё возможное для того, чтобы Камбоджа вернулась к полному соблюдению Конвенции в качестве ответственного государства-участника, а также к совместному разминированию с Таиландом", - сказал Пхалангкун. Он добавил также, что постоянный представитель Таиланда при ООН в Нью-Йорке передал генеральному секретарю организации письмо, содержащее доказательства нарушений, совершенных Камбоджей. "На сегодня в Нью-Йорке запланирована встреча постоянного представителя Таиланда с генеральным секретарем ООН по вопросу использования Камбоджей противопехотных мин", - добавил официальный представитель МИД Таиланда. Власти Камбоджи при этом отвергли обвинения Таиланда в закладке мин в районе храма Прасат Та Кхвай, неподалеку от которого произошел взрыв мины 27 августа. "Мы выражаем соболезнования в связи с ранением (таиландского – ред.) военнослужащего, однако мы решительно отвергаем утверждения королевских сухопутных войск Таиланда о том, что Камбоджа установила новые противопехотные мины. Нет никаких достоверных доказательств, подтверждающих эти обвинения", - говорится в заявлении правительственного комитета Камбоджи по разминированию, которое цитирует в четверг газета Khmer Times.

