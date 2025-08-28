https://ria.ru/20250828/svyaz-2037936349.html

Украинизация Европы пошла на новый виток

Тема "гарантий безопасности" для Украины в европейском исполнении звучит как музыка геополитических сфер. Но только для неразвитого уха. Европе, прежде чем пытаться понравиться украинцам, следует думать о гарантиях безопасности для обитателей "райского сада", которых могут прирезать в любой момент — и не в каких-то там сомнительных предместьях, а в центре Парижа или Дрездена. Да и вообще повсюду.А еще могут ограбить, сняв с запястья часы, с пальца — кольцо. А с шеи — колье. И никаких вам "гарантий безопасности". Пишите письма Мерцу или Макрону.Это была криминальная хроника.Теперь хроника экономическая.Францию могут признать финансово недееспособной и отправить под опеку Международного валютного фонда. Об этом предупредил французский министр поющих романсы финансов Пятой республики.Вдобавок через две недели весьма вероятно падение нынешнего кабмина. И новый роспуск парламента. Макрону сегодня в его летней резиденции икается как не в себя. И спрашивать с него готовятся французы. Им тоже хочется гарантий безопасности. Наличия еды. И спокойной жизни.Федеральный канцлер Германии тоже выступил по бюджету. "Эпоха изобилия пособий и иных выплат — аллес капут", — сказал глава правительства ФРГ.И продолжил, что и немцы должны привыкнуть жить хуже. И питаться, а также мыться, греться и стирать — значительно реже по времени и сильно меньше количественно.Одичание "райского сада", тот самый закат Европы, предсказанный Шпенглером в его одноименной книге, сегодня не просто сбывается. Он сбывается с удивительной, а потому пугающей точностью.Причина заката — неразборчивость в политических связях, в нежелании поддерживать долгосрочные и добрые отношения с Россией, предпочтя нашей предсказуемости и прочности ветреность, продажность и алчность киевских.Европа решила, что она "обойдется без России", а загадочным (иначе говоря — ресурсным) вайбом ее снабдит Украина. Европа хотела получить в результате робкую, послушную и покорную Незалежную. Как бы уменьшенную копию России — но с выдуманной историей, с мутным прошлым и с тотальной конформностью всех жизненных и цивилизационных ценностей.Это беспочвенное и глупое желание встало Европе чрезвычайно дорого.Киев стал не только капризным, истеричным и очень требовательным "сотоварищем", он к тому же превратился в обидчика самих европейцев.Открыто признав, что да, это Украина разносит нефтепровод, лишая словаков и венгров энергоносителей. И пусть кто-нибудь попробует закусивших удила киевских остановить. Брюссель молчит. А Будапешт и Братислава пока ведут публичные сеансы психотерапии, пытаясь добиться какого-то послабления и понимания. Надежды, понятное дело, напрасны.У этого рокового влечения европейских к украинским, помимо упомянутого прямого миллиардного урона, есть и очень дурной побочный эффект.Поскольку Украина сожрала у Европы все ее свободные, кредитные, возможные, а также невозможные деньги, коллективному Брюсселю предстоит иметь дело с обветшалой инфраструктурой. В каком состоянии эта инфраструктура, мы все видели по испанским наводнениям, их же выходу из строя системы электропередачи. Видели, насколько беспомощны французские пожарные, не имеющие в достаточном количестве техники, чтобы обуздать бушующее на десятках тысяч гектаров пламя. И нельзя не упомянуть угрозу гражданской войны: ее вероятность, как думают социологи, составляет свыше 90 процентов.Вот все это, любая деталь или нюанс чудовищности происходящего подводит закономерно к вопросу: кто виноват?Главная ответственность — у полностью деградировавших еэсовских элит, решивших, что с Россией они могут поссориться и им (не лично, естественно, а политически и финансово проекту ЕС) за это ничего не будет.Эуропэйцы, помчавшиеся соблазнять украинцев кружевным бельем и безвизом, в своем раже совершенно забыли, что ссора с Россией — нынешней ли Большой и исторической, прежним ли Советским Союзом или Российской империей — всегда для Эуропы оканчивалась тремя "П": проигрышем, позором, поношением.Дело даже не в невыученных или забытых уроках. Дело в том, что разрушают сейчас и сегодня Европу те, кто клюнул на Украину, поскольку был очень глуп. Политически туп. И конечно, не понимал, что никакое продажное послушание никогда не заменит равного, уважительного и обоюдно полезного партнерства.В обычной жизни простых смертных про таких ветреников в возрасте говорят — "седина в голову, бес — в ребро". В геополитике это называют даже не ошибкой, а глупостью и идиотизмом. Суть в том, что и эта глупость, и этот идиотизм, и эта самоуверенность хуже преступления.Связь с Украиной, грязная и токсичная, в результате приведет Европу к политической и экономической смерти.

