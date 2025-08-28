https://ria.ru/20250828/svo-2038173263.html
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев
2025-08-28T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
волчанск
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВС России берут Купянск в окружение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На Купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение", — сказал он. По словам Ганчева, отдельным украинским подразделениям все сложнее удерживать позиции. Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.Ганчев также рассказал об обстановке в районе Волчанска. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать на этом направлении, но не могут достичь желаемых результатов. Там идут активные бои. Волчанск — важный узел обороны ВСУ на севере Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта.
харьковская область
волчанск
2025
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев
