Рейтинг@Mail.ru
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 28.08.2025 (обновлено: 22:36 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/svo-2038173263.html
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:04:00+03:00
2025-08-28T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВС России берут Купянск в окружение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На Купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение", — сказал он. По словам Ганчева, отдельным украинским подразделениям все сложнее удерживать позиции. Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.Ганчев также рассказал об обстановке в районе Волчанска. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать на этом направлении, но не могут достичь желаемых результатов. Там идут активные бои. Волчанск — важный узел обороны ВСУ на севере Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта.
https://ria.ru/20250828/unichtozhenie-2038158778.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Волчанск
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев

ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении и берут город в окружение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВС России берут Купянск в окружение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"На Купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение", — сказал он.
Поражение корабля Симферополь ВМС Украины российским безэкипажным катером в устье реки Дунай - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Минобороны показало видео уничтожения украинского корабля "Симферополь"
Вчера, 18:09
По словам Ганчева, отдельным украинским подразделениям все сложнее удерживать позиции.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Ганчев также рассказал об обстановке в районе Волчанска. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать на этом направлении, но не могут достичь желаемых результатов. Там идут активные бои.
Волчанск — важный узел обороны ВСУ на севере Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала