Рейтинг@Mail.ru
Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:46 28.08.2025 (обновлено: 19:05 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/svo-2038167979.html
Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза
Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза - РИА Новости, 28.08.2025
Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза
Полицейские из Брянской области направили бойцам в зоне спецоперации три тонны гуманитарного груза со строительными материалами, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:46:00+03:00
2025-08-28T19:05:00+03:00
надежные люди
брянская область
сво
полиция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038173396_4:0:800:448_1920x0_80_0_0_eecf4f767c8ea447d8c7c7195eae742f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские из Брянской области направили бойцам в зоне спецоперации три тонны гуманитарного груза со строительными материалами, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. "Сотрудники УМВД России по Брянской области совместно с ветеранами органов внутренних дел организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для российских бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции. За счет личных средств стражи правопорядка приобрели необходимые военнослужащим на передовой строительные материалы", – говорится в сообщении. Отмечается, что автомобиль с грузом весом около трех тонн лично забрал один из бойцов, несущих службу в Луганской Народной Республике. Военнослужащие выразили искреннюю благодарность и признательность за оказанную поддержку, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250828/volontery-2038076174.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038173396_143:0:740:448_1920x0_80_0_0_988d5ec49bd053e37165bb0e5027de35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, сво, полиция
Надежные люди, Брянская область, СВО, Полиция
Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза

Полицейские из Брянской области передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза

© Фото : УМВД России по Брянской областиПередача гуманитарного груза от брянской полиции бойцам спецоперации
Передача гуманитарного груза от брянской полиции бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : УМВД России по Брянской области
Передача гуманитарного груза от брянской полиции бойцам спецоперации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские из Брянской области направили бойцам в зоне спецоперации три тонны гуманитарного груза со строительными материалами, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
"Сотрудники УМВД России по Брянской области совместно с ветеранами органов внутренних дел организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для российских бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции. За счет личных средств стражи правопорядка приобрели необходимые военнослужащим на передовой строительные материалы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль с грузом весом около трех тонн лично забрал один из бойцов, несущих службу в Луганской Народной Республике.
Военнослужащие выразили искреннюю благодарность и признательность за оказанную поддержку, добавляется в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Волонтеры Алтая шьют для участников СВО маскировочные костюмы
Вчера, 13:11
 
Надежные людиБрянская областьСВОПолиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала