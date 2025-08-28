https://ria.ru/20250828/svo-2038167979.html

Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза

Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские из Брянской области направили бойцам в зоне спецоперации три тонны гуманитарного груза со строительными материалами, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. "Сотрудники УМВД России по Брянской области совместно с ветеранами органов внутренних дел организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для российских бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции. За счет личных средств стражи правопорядка приобрели необходимые военнослужащим на передовой строительные материалы", – говорится в сообщении. Отмечается, что автомобиль с грузом весом около трех тонн лично забрал один из бойцов, несущих службу в Луганской Народной Республике. Военнослужащие выразили искреннюю благодарность и признательность за оказанную поддержку, добавляется в сообщении.

