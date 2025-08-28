https://ria.ru/20250828/svo-2038108358.html

Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО

Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО - РИА Новости, 28.08.2025

Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО

Кабмин подготовил проект о присвоении статуса ветерана добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны РФ с октября 2022 года до сентября 2023 года, сообщил... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:59:00+03:00

2025-08-28T14:59:00+03:00

2025-08-28T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кабмин подготовил проект о присвоении статуса ветерана добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны РФ с октября 2022 года до сентября 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь о поддержке участников специальной военной операции. Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительству подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии", - сказал Мишустин на заседании правительства. Председатель правительства подчеркнул, что они выполняли значимые задачи, проявили мужество и героизм, сражаясь за страну. "Поэтому каждый из них получает возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, ну и, соответственно, приобрести все положенные им преимущества", - сказал Мишустин. Он отметил, что Государственная дума приступает к работе на следующей неделе. "Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем, соответственно, сенаторами. Ну и о нашей стране. Защитники смогут воспользоваться необходимой помощью", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250421/veteran-2012543976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин