Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/svo-2038108358.html
Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО
Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО - РИА Новости, 28.08.2025
Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО
Кабмин подготовил проект о присвоении статуса ветерана добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны РФ с октября 2022 года до сентября 2023 года, сообщил... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:59:00+03:00
2025-08-28T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кабмин подготовил проект о присвоении статуса ветерана добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны РФ с октября 2022 года до сентября 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь о поддержке участников специальной военной операции. Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительству подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии", - сказал Мишустин на заседании правительства. Председатель правительства подчеркнул, что они выполняли значимые задачи, проявили мужество и героизм, сражаясь за страну. "Поэтому каждый из них получает возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, ну и, соответственно, приобрести все положенные им преимущества", - сказал Мишустин. Он отметил, что Государственная дума приступает к работе на следующей неделе. "Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем, соответственно, сенаторами. Ну и о нашей стране. Защитники смогут воспользоваться необходимой помощью", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250421/veteran-2012543976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО

Правительство подготовило новый проект о статусе ветерана участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кабмин подготовил проект о присвоении статуса ветерана добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны РФ с октября 2022 года до сентября 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь о поддержке участников специальной военной операции. Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительству подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Председатель правительства подчеркнул, что они выполняли значимые задачи, проявили мужество и героизм, сражаясь за страну.
"Поэтому каждый из них получает возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, ну и, соответственно, приобрести все положенные им преимущества", - сказал Мишустин.
Он отметил, что Государственная дума приступает к работе на следующей неделе.
"Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем, соответственно, сенаторами. Ну и о нашей стране. Защитники смогут воспользоваться необходимой помощью", - добавил Мишустин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана
21 апреля, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала