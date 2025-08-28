Рейтинг@Mail.ru
Семья из Алтайского края отправила участникам СВО коробки со сладостями
Надежные люди
 
12:45 28.08.2025
Семья из Алтайского края отправила участникам СВО коробки со сладостями
БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Семья Власовых из Калманского района Алтайского края отправила участникам спецоперации сотни коробок со сладостями, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Семья Власовых из Калманского района… формирует для парней продуктовые наборы к чаю. За три года Власовы направили на передовую сотни коробок с вкусняшками. Помогать защитникам Родины семья считает своим долгом!" - сообщили в отделении. Отмечается, что семья оказывает поддержку солдатам с начала специальной военной операции.
алтайский край, калманский район, сво
Надежные люди, Алтайский край, Калманский район, СВО
Российский военнослужащий . Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Семья Власовых из Калманского района Алтайского края отправила участникам спецоперации сотни коробок со сладостями, сообщают в региональном отделении Народного фронта.
"Семья Власовых из Калманского района… формирует для парней продуктовые наборы к чаю. За три года Власовы направили на передовую сотни коробок с вкусняшками. Помогать защитникам Родины семья считает своим долгом!" - сообщили в отделении.
Отмечается, что семья оказывает поддержку солдатам с начала специальной военной операции.
