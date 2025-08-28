https://ria.ru/20250828/svo-2038070214.html
Семья из Алтайского края отправила участникам СВО коробки со сладостями
2025-08-28T12:45:00+03:00
надежные люди
алтайский край
калманский район
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497413_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_63dee77346a2f9577154326e36ca8df1.jpg
БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Семья Власовых из Калманского района Алтайского края отправила участникам спецоперации сотни коробок со сладостями, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Семья Власовых из Калманского района… формирует для парней продуктовые наборы к чаю. За три года Власовы направили на передовую сотни коробок с вкусняшками. Помогать защитникам Родины семья считает своим долгом!" - сообщили в отделении. Отмечается, что семья оказывает поддержку солдатам с начала специальной военной операции.
алтайский край
калманский район
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_481cf950d1595c13bc77a4cd82633391.jpg
алтайский край, калманский район, сво
Надежные люди, Алтайский край, Калманский район, СВО
