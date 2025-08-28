https://ria.ru/20250828/svo-2038070214.html

Семья из Алтайского края отправила участникам СВО коробки со сладостями

БАРНАУЛ, 28 авг - РИА Новости. Семья Власовых из Калманского района Алтайского края отправила участникам спецоперации сотни коробок со сладостями, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Семья Власовых из Калманского района… формирует для парней продуктовые наборы к чаю. За три года Власовы направили на передовую сотни коробок с вкусняшками. Помогать защитникам Родины семья считает своим долгом!" - сообщили в отделении. Отмечается, что семья оказывает поддержку солдатам с начала специальной военной операции.

