ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Южной" группировки

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 205 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

