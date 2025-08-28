Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 28.08.2025 (обновлено: 12:19 28.08.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 205 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 205 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове
