"На такое способны не все". Кто ищет пропавших без вести бойцов СВО
Надежные люди
Надежные люди
 
08:00 28.08.2025
"На такое способны не все". Кто ищет пропавших без вести бойцов СВО
"На такое способны не все". Кто ищет пропавших без вести бойцов СВО - РИА Новости, 28.08.2025
"На такое способны не все". Кто ищет пропавших без вести бойцов СВО
"Лично объехала всю зону СВО, встречалась со многими командирами", — дочь отставного военного Виктория Пузырникова помогает солдатам и их родным, разыскивает... РИА Новости, 28.08.2025
россия
орск
оренбургская область
госдума рф
надежные люди
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Лично объехала всю зону СВО, встречалась со многими командирами", — дочь отставного военного Виктория Пузырникова помогает солдатам и их родным, разыскивает пропавших без вести — за три с лишним года обработала более 35 тысяч заявок. О том, с чем ей приходится сталкиваться, — в материале РИА Новости.Комитет солдатских матерейВ родном Орске Оренбургской области она — директор и по совместительству главный бухгалтер местного предприятия по производству сухих строительных смесей. А в свободное время — волонтер."В 2014-м моего старшего сына Алексея призвали в армию, меня же пригласили в Комитет солдатских матерей России, — рассказывает РИА Новости Виктория. — Так я стала углубляться в проблемы военнослужащих — и срочников, и контрактников. Принялась изучать военное право — мне это было интересно".Отец Виктории всю жизнь отдал вооруженным силам, детство она провела в гарнизонах, хорошо знала армейские обычаи. Алексей демобилизовался, но его мать продолжила начатое.Весной 2022-го выложила телефон в открытый доступ, и на нее обрушился шквал звонков."Сперва я немного растерялась, однако постепенно овладела ситуацией, — продолжает волонтер. — На своем автомобиле объезжала воинские части, чтобы получать информацию из первых уст, ведь никакие звонки и переписки не дают такого результата, как личное общение. Одних командиров знала и раньше, с другими познакомилась по ходу дела".Юридический статусКогда объявили частичную мобилизацию, повестку получил и старший сын. Пузырникова к тому моменту уже хорошо понимала, что нужно фронту. К ней обращались родные сослуживцев Алексея, других военнослужащих. Вопросы были самые разные: выплаты, экипировка, оформление документов. И поиск пропавших без вести. С каждой новой эскалацией на фронте их число росло."Со временем я выработала собственный алгоритм действий, который потом стали применять и другие организации, — объясняет Виктория. — В основе — личное взаимодействие с командирами подразделений, эвакуационными бригадами и начмедами. И, разумеется, когда я еду в зону СВО, везу с собой гуманитарную помощь".В 2023-м Пузырникова в Минюсте России зарегистрировала НКО "Центр поиска без вести пропавших военнослужащих на СВО "Блокпост". Юридический статус позволил распоряжаться персональными данными и взаимодействовать с различными ведомствами, в том числе благотворительным фондом "Помощь госпиталю", военкоматами, муниципальными организациями, Общественной палатой России и Госдумой."О гибели бойца его родным я никогда не сообщаю, — добавляет Виктория. — Это дело компетентных органов. Моя основная задача — установить местонахождение человека и максимально быстро уведомить официальных лиц. Например, сотрудников военкоматов".Кроме того, "Блокпост" дает рекомендации по документообороту в работе с военнопленными и плотно взаимодействует с региональными омбудсменами. Благодаря этому домой вернулось уже много бойцов, точное число Виктория разглашать не может."Каждую историю так или иначе ты пропускаешь через себя, — признается она. — Свои переживания и отдельные детали я фиксировала на бумаге, потом в электронном виде. К сожалению, прошлогоднее наводнение в Орске затопило мой дом и уничтожило большую часть информации".Портретная экспертизаЕй помогают многие неравнодушные люди. Например, знакомые сотрудники экспертно-криминалистической службы Орского линейного отдела полиции бесплатно устанавливают личности бойцов с помощью портретной экспертизы. Это позволяет предотвратить действия украинских аферистов, которые пытаются нажиться на горе родных пропавших без вести, скидывая им "левые" фотографии и требуя деньги в обмен на подробную информацию о бойце."Конечно, хотелось бы расшириться, потому что на такое количество заявок не хватает времени, — говорит волонтер. — Но сотрудникам надо хоть что-то платить. Разумеется, многие работают безвозмездно, однако у каждого свои дела, ответственность, и полностью погрузиться в нашу деятельность способны далеко не все".На днях Виктория с супругом отправятся в очередную командировку в зону СВО. "Одна из основных проблем для нас сейчас — транспорт высокой проходимости, — уточняет волонтер. — Поскольку ездить часто приходится по труднодоступным местам, мы с мужем уже "ушатали" два своих автомобиля".Если получится, навестят старшего сына — он служит мотострелком.
россия
орск
оренбургская область
россия, орск, оренбургская область, госдума рф
Россия, Орск, Оренбургская область, Госдума РФ, Надежные люди

"На такое способны не все". Кто ищет пропавших без вести бойцов СВО

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Лично объехала всю зону СВО, встречалась со многими командирами", — дочь отставного военного Виктория Пузырникова помогает солдатам и их родным, разыскивает пропавших без вести — за три с лишним года обработала более 35 тысяч заявок. О том, с чем ей приходится сталкиваться, — в материале РИА Новости.

Комитет солдатских матерей

В родном Орске Оренбургской области она — директор и по совместительству главный бухгалтер местного предприятия по производству сухих строительных смесей. А в свободное время — волонтер.
"В 2014-м моего старшего сына Алексея призвали в армию, меня же пригласили в Комитет солдатских матерей России, — рассказывает РИА Новости Виктория. — Так я стала углубляться в проблемы военнослужащих — и срочников, и контрактников. Принялась изучать военное право — мне это было интересно".
Отец Виктории всю жизнь отдал вооруженным силам, детство она провела в гарнизонах, хорошо знала армейские обычаи. Алексей демобилизовался, но его мать продолжила начатое.
Весной 2022-го выложила телефон в открытый доступ, и на нее обрушился шквал звонков.
"Сперва я немного растерялась, однако постепенно овладела ситуацией, — продолжает волонтер. — На своем автомобиле объезжала воинские части, чтобы получать информацию из первых уст, ведь никакие звонки и переписки не дают такого результата, как личное общение. Одних командиров знала и раньше, с другими познакомилась по ходу дела".
Юридический статус

Когда объявили частичную мобилизацию, повестку получил и старший сын. Пузырникова к тому моменту уже хорошо понимала, что нужно фронту. К ней обращались родные сослуживцев Алексея, других военнослужащих. Вопросы были самые разные: выплаты, экипировка, оформление документов. И поиск пропавших без вести. С каждой новой эскалацией на фронте их число росло.
"Со временем я выработала собственный алгоритм действий, который потом стали применять и другие организации, — объясняет Виктория. — В основе — личное взаимодействие с командирами подразделений, эвакуационными бригадами и начмедами. И, разумеется, когда я еду в зону СВО, везу с собой гуманитарную помощь".
В 2023-м Пузырникова в Минюсте России зарегистрировала НКО "Центр поиска без вести пропавших военнослужащих на СВО "Блокпост". Юридический статус позволил распоряжаться персональными данными и взаимодействовать с различными ведомствами, в том числе благотворительным фондом "Помощь госпиталю", военкоматами, муниципальными организациями, Общественной палатой России и Госдумой.
"О гибели бойца его родным я никогда не сообщаю, — добавляет Виктория. — Это дело компетентных органов. Моя основная задача — установить местонахождение человека и максимально быстро уведомить официальных лиц. Например, сотрудников военкоматов".
Кроме того, "Блокпост" дает рекомендации по документообороту в работе с военнопленными и плотно взаимодействует с региональными омбудсменами. Благодаря этому домой вернулось уже много бойцов, точное число Виктория разглашать не может.
"Каждую историю так или иначе ты пропускаешь через себя, — признается она. — Свои переживания и отдельные детали я фиксировала на бумаге, потом в электронном виде. К сожалению, прошлогоднее наводнение в Орске затопило мой дом и уничтожило большую часть информации".

Портретная экспертиза

Ей помогают многие неравнодушные люди. Например, знакомые сотрудники экспертно-криминалистической службы Орского линейного отдела полиции бесплатно устанавливают личности бойцов с помощью портретной экспертизы. Это позволяет предотвратить действия украинских аферистов, которые пытаются нажиться на горе родных пропавших без вести, скидывая им "левые" фотографии и требуя деньги в обмен на подробную информацию о бойце.
"Конечно, хотелось бы расшириться, потому что на такое количество заявок не хватает времени, — говорит волонтер. — Но сотрудникам надо хоть что-то платить. Разумеется, многие работают безвозмездно, однако у каждого свои дела, ответственность, и полностью погрузиться в нашу деятельность способны далеко не все".
На днях Виктория с супругом отправятся в очередную командировку в зону СВО. "Одна из основных проблем для нас сейчас — транспорт высокой проходимости, — уточняет волонтер. — Поскольку ездить часто приходится по труднодоступным местам, мы с мужем уже "ушатали" два своих автомобиля".
Если получится, навестят старшего сына — он служит мотострелком.
 
Надежные люди
 
 
