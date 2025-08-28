"На такое способны не все". Кто ищет пропавших без вести бойцов СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Суджанском районе Курской области
Российский военнослужащий в Суджанском районе Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Лично объехала всю зону СВО, встречалась со многими командирами", — дочь отставного военного Виктория Пузырникова помогает солдатам и их родным, разыскивает пропавших без вести — за три с лишним года обработала более 35 тысяч заявок. О том, с чем ей приходится сталкиваться, — в материале РИА Новости.
Комитет солдатских матерей
В родном Орске Оренбургской области она — директор и по совместительству главный бухгалтер местного предприятия по производству сухих строительных смесей. А в свободное время — волонтер.
"В 2014-м моего старшего сына Алексея призвали в армию, меня же пригласили в Комитет солдатских матерей России, — рассказывает РИА Новости Виктория. — Так я стала углубляться в проблемы военнослужащих — и срочников, и контрактников. Принялась изучать военное право — мне это было интересно".
© Фото предоставлено Викторией ПузырниковойВиктория Пузырникова
© Фото предоставлено Викторией Пузырниковой
Виктория Пузырникова
Отец Виктории всю жизнь отдал вооруженным силам, детство она провела в гарнизонах, хорошо знала армейские обычаи. Алексей демобилизовался, но его мать продолжила начатое.
Весной 2022-го выложила телефон в открытый доступ, и на нее обрушился шквал звонков.
"Сперва я немного растерялась, однако постепенно овладела ситуацией, — продолжает волонтер. — На своем автомобиле объезжала воинские части, чтобы получать информацию из первых уст, ведь никакие звонки и переписки не дают такого результата, как личное общение. Одних командиров знала и раньше, с другими познакомилась по ходу дела".
© Фото предоставлено Викторией ПузырниковойВиктория на встрече с ветеранами ВОВ
© Фото предоставлено Викторией Пузырниковой
Виктория на встрече с ветеранами ВОВ
Юридический статус
Когда объявили частичную мобилизацию, повестку получил и старший сын. Пузырникова к тому моменту уже хорошо понимала, что нужно фронту. К ней обращались родные сослуживцев Алексея, других военнослужащих. Вопросы были самые разные: выплаты, экипировка, оформление документов. И поиск пропавших без вести. С каждой новой эскалацией на фронте их число росло.
"Со временем я выработала собственный алгоритм действий, который потом стали применять и другие организации, — объясняет Виктория. — В основе — личное взаимодействие с командирами подразделений, эвакуационными бригадами и начмедами. И, разумеется, когда я еду в зону СВО, везу с собой гуманитарную помощь".
© Фото предоставлено Викторией ПузырниковойВиктория с сыном Алексеем
© Фото предоставлено Викторией Пузырниковой
Виктория с сыном Алексеем
В 2023-м Пузырникова в Минюсте России зарегистрировала НКО "Центр поиска без вести пропавших военнослужащих на СВО "Блокпост". Юридический статус позволил распоряжаться персональными данными и взаимодействовать с различными ведомствами, в том числе благотворительным фондом "Помощь госпиталю", военкоматами, муниципальными организациями, Общественной палатой России и Госдумой.
"О гибели бойца его родным я никогда не сообщаю, — добавляет Виктория. — Это дело компетентных органов. Моя основная задача — установить местонахождение человека и максимально быстро уведомить официальных лиц. Например, сотрудников военкоматов".
Кроме того, "Блокпост" дает рекомендации по документообороту в работе с военнопленными и плотно взаимодействует с региональными омбудсменами. Благодаря этому домой вернулось уже много бойцов, точное число Виктория разглашать не может.
© Фото предоставлено Викторией ПузырниковойГуманитарная помощь для бойцов
© Фото предоставлено Викторией Пузырниковой
Гуманитарная помощь для бойцов
"Каждую историю так или иначе ты пропускаешь через себя, — признается она. — Свои переживания и отдельные детали я фиксировала на бумаге, потом в электронном виде. К сожалению, прошлогоднее наводнение в Орске затопило мой дом и уничтожило большую часть информации".
Портретная экспертиза
Ей помогают многие неравнодушные люди. Например, знакомые сотрудники экспертно-криминалистической службы Орского линейного отдела полиции бесплатно устанавливают личности бойцов с помощью портретной экспертизы. Это позволяет предотвратить действия украинских аферистов, которые пытаются нажиться на горе родных пропавших без вести, скидывая им "левые" фотографии и требуя деньги в обмен на подробную информацию о бойце.
"Конечно, хотелось бы расшириться, потому что на такое количество заявок не хватает времени, — говорит волонтер. — Но сотрудникам надо хоть что-то платить. Разумеется, многие работают безвозмездно, однако у каждого свои дела, ответственность, и полностью погрузиться в нашу деятельность способны далеко не все".
© Фото предоставлено Викторией ПузырниковойВиктория вручает благодарственную грамоту одному из полицейских
© Фото предоставлено Викторией Пузырниковой
Виктория вручает благодарственную грамоту одному из полицейских
На днях Виктория с супругом отправятся в очередную командировку в зону СВО. "Одна из основных проблем для нас сейчас — транспорт высокой проходимости, — уточняет волонтер. — Поскольку ездить часто приходится по труднодоступным местам, мы с мужем уже "ушатали" два своих автомобиля".
Если получится, навестят старшего сына — он служит мотострелком.