Суд оставил в силе право вдовы Градского на его наследство

САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе право вдовы Александра Градского Марины на его наследство, указано на сайте судебной инстанции. Сын певца Даниил Градский подал иск к Марине Градской, в котором просил признать ее недостойным наследником и исключить ее из числа наследников. Истец считает, что брак между его отцом и Мариной был заключен без намерения создать семью – по его мнению, она просто стремилась получить свою долю наследства. "По утверждению истца, ответчик, используя тяжелое состояние супруга, вывезла значительную часть ценного движимого имущества из квартиры Градского, чтобы уменьшить причитающуюся остальным наследникам долю в наследстве", - говорится в сообщении кассационного суда. Певец женился в октябре 2021 года, а в ноябре умер. К нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились его дети от первого брака, а также Марина Градская, действующая в своих интересах и в интересах их общих двух несовершеннолетних детей. Суд первой инстанции оставил без удовлетворения иск о признании жены недостойным наследником, поскольку не получил доказательств того, что она совершала умышленные противоправные действия против истца, покойного мужа или против осуществления его последней воли. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения. "Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции... согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций об отсутствии установленных законом оснований для признания ответчика недостойным наследником и отстранения ее от наследования, судебные решения оставила без изменения", - говорится в сообщении кассационного суда.

