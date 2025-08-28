Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе право вдовы Градского на его наследство - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:54 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/sud-2038155679.html
Суд оставил в силе право вдовы Градского на его наследство
Суд оставил в силе право вдовы Градского на его наследство - РИА Новости, 28.08.2025
Суд оставил в силе право вдовы Градского на его наследство
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе право вдовы Александра Градского Марины на его наследство, указано на сайте судебной... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:54:00+03:00
2025-08-28T17:54:00+03:00
культура
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768254257_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_46eb9f6a30466a3f0ae3cef02f3ed842.jpg
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе право вдовы Александра Градского Марины на его наследство, указано на сайте судебной инстанции. Сын певца Даниил Градский подал иск к Марине Градской, в котором просил признать ее недостойным наследником и исключить ее из числа наследников. Истец считает, что брак между его отцом и Мариной был заключен без намерения создать семью – по его мнению, она просто стремилась получить свою долю наследства. "По утверждению истца, ответчик, используя тяжелое состояние супруга, вывезла значительную часть ценного движимого имущества из квартиры Градского, чтобы уменьшить причитающуюся остальным наследникам долю в наследстве", - говорится в сообщении кассационного суда. Певец женился в октябре 2021 года, а в ноябре умер. К нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились его дети от первого брака, а также Марина Градская, действующая в своих интересах и в интересах их общих двух несовершеннолетних детей. Суд первой инстанции оставил без удовлетворения иск о признании жены недостойным наследником, поскольку не получил доказательств того, что она совершала умышленные противоправные действия против истца, покойного мужа или против осуществления его последней воли. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения. "Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции... согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций об отсутствии установленных законом оснований для признания ответчика недостойным наследником и отстранения ее от наследования, судебные решения оставила без изменения", - говорится в сообщении кассационного суда.
https://ria.ru/20250828/zhena-2038099198.html
https://ria.ru/20250827/akter-2037836359.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768254257_15:0:2048:1525_1920x0_80_0_0_c94c5372ca23a8b08cafd3f49856775c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов
Культура, Саратов
Суд оставил в силе право вдовы Градского на его наследство

Кассационный суд оставил в силе право вдовы Градского Марины на его наследство

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАлександр Градский и Марина Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Александр Градский и Марина Коташенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе право вдовы Александра Градского Марины на его наследство, указано на сайте судебной инстанции.
Сын певца Даниил Градский подал иск к Марине Градской, в котором просил признать ее недостойным наследником и исключить ее из числа наследников. Истец считает, что брак между его отцом и Мариной был заключен без намерения создать семью – по его мнению, она просто стремилась получить свою долю наследства.
Александр Цекало - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Третья жена Цекало подала на него в суд
Вчера, 14:23
"По утверждению истца, ответчик, используя тяжелое состояние супруга, вывезла значительную часть ценного движимого имущества из квартиры Градского, чтобы уменьшить причитающуюся остальным наследникам долю в наследстве", - говорится в сообщении кассационного суда.
Певец женился в октябре 2021 года, а в ноябре умер. К нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились его дети от первого брака, а также Марина Градская, действующая в своих интересах и в интересах их общих двух несовершеннолетних детей.
Суд первой инстанции оставил без удовлетворения иск о признании жены недостойным наследником, поскольку не получил доказательств того, что она совершала умышленные противоправные действия против истца, покойного мужа или против осуществления его последней воли. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.
"Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции... согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций об отсутствии установленных законом оснований для признания ответчика недостойным наследником и отстранения ее от наследования, судебные решения оставила без изменения", - говорится в сообщении кассационного суда.
Актер Павел Деревянко на премьере фильма Олега Погодина Конек-горбунок в кинотеатре Каро Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Павла Деревянко внесли в базу сайта "Миротворец"
27 августа, 12:27
 
КультураСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала