Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 28.08.2025 (обновлено: 16:58 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/sud-2038138195.html
Суд отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга
Суд отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга - РИА Новости, 28.08.2025
Суд отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга
Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:50:00+03:00
2025-08-28T16:58:00+03:00
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
виктор контеев
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46452/79/464527936_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_b04cfaf172ae9d0e4e1db98e8a2d5428.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и пытавшегося заменить остаток срока в колонии на более мягкий вид наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. В четверг Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Парсанова, ранее судом Нижнего Тагила ему было отказано в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. "Парсанов продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы", – сказала собеседница агентства на вопрос об итогах обжалования. Судя по информации из картотеки Курганского областного суда, Контеев и Парсанов были фигурантами одного дела. В решении курганского суда от 2014 года сказано, что у Парсанова были соучастники преступления, Юсупов и Сидоров, приговорили его к 18 годам колонии строгого режима по статье об убийстве, совершенном группой по сговору и из корысти. Как уточнялось в судебных документах, Сидоров накинул на шею жертвы шнур и стал душить, а Парсанов нанес ножом несколько ударов в тело мужчины. Парсанов, Юсупов и Сидоров скинули тело в ранее выкопанную ими яму, облили бензином и подожгли, спустя некоторое время засыпали яму землей, с места преступления скрылись. Из документа также следовало, что Контеев дал указание организовать и совершить убийство "как необходимое и обязательное к исполнению", по предварительной договоренности он встретился с Парсановым в кафе, где они обсудили план преступления. Бывший вице-мэр Екатеринбурга, 72-летний Виктор Контеев, 19 июня вышел из колонии по УДО, в заключении он провел почти 14 лет. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. В итоге суд тогда увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250630/delo-2026298493.html
екатеринбург
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46452/79/464527936_55:0:2722:2000_1920x0_80_0_0_ee56d8ad6c2169b3525698612af73493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, нижний тагил, виктор контеев, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил, Виктор Контеев, Свердловский областной суд
Суд отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Суд на Урале отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Контеева

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкс-вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев
Экс-вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Экс-вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и пытавшегося заменить остаток срока в колонии на более мягкий вид наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В четверг Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Парсанова, ранее судом Нижнего Тагила ему было отказано в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.
"Парсанов продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы", – сказала собеседница агентства на вопрос об итогах обжалования.
Судя по информации из картотеки Курганского областного суда, Контеев и Парсанов были фигурантами одного дела. В решении курганского суда от 2014 года сказано, что у Парсанова были соучастники преступления, Юсупов и Сидоров, приговорили его к 18 годам колонии строгого режима по статье об убийстве, совершенном группой по сговору и из корысти. Как уточнялось в судебных документах, Сидоров накинул на шею жертвы шнур и стал душить, а Парсанов нанес ножом несколько ударов в тело мужчины. Парсанов, Юсупов и Сидоров скинули тело в ранее выкопанную ими яму, облили бензином и подожгли, спустя некоторое время засыпали яму землей, с места преступления скрылись.
Из документа также следовало, что Контеев дал указание организовать и совершить убийство "как необходимое и обязательное к исполнению", по предварительной договоренности он встретился с Парсановым в кафе, где они обсудили план преступления.
Бывший вице-мэр Екатеринбурга, 72-летний Виктор Контеев, 19 июня вышел из колонии по УДО, в заключении он провел почти 14 лет. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. В итоге суд тогда увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Появились подробности дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге
30 июня, 14:07
 
ПроисшествияЕкатеринбургНижний ТагилВиктор КонтеевСвердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала