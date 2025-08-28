Суд отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга
Суд на Урале отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Контеева
Экс-вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и пытавшегося заменить остаток срока в колонии на более мягкий вид наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В четверг Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Парсанова, ранее судом Нижнего Тагила ему было отказано в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.
"Парсанов продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы", – сказала собеседница агентства на вопрос об итогах обжалования.
Судя по информации из картотеки Курганского областного суда, Контеев и Парсанов были фигурантами одного дела. В решении курганского суда от 2014 года сказано, что у Парсанова были соучастники преступления, Юсупов и Сидоров, приговорили его к 18 годам колонии строгого режима по статье об убийстве, совершенном группой по сговору и из корысти. Как уточнялось в судебных документах, Сидоров накинул на шею жертвы шнур и стал душить, а Парсанов нанес ножом несколько ударов в тело мужчины. Парсанов, Юсупов и Сидоров скинули тело в ранее выкопанную ими яму, облили бензином и подожгли, спустя некоторое время засыпали яму землей, с места преступления скрылись.
Из документа также следовало, что Контеев дал указание организовать и совершить убийство "как необходимое и обязательное к исполнению", по предварительной договоренности он встретился с Парсановым в кафе, где они обсудили план преступления.
Бывший вице-мэр Екатеринбурга, 72-летний Виктор Контеев, 19 июня вышел из колонии по УДО, в заключении он провел почти 14 лет. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. В итоге суд тогда увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима.