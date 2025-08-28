https://ria.ru/20250828/sud-2038097410.html

Еще одна женщина обвинила главного прокурора МУС в домогательствах

Еще одна женщина обвинила главного прокурора МУС в домогательствах

в мире

международный уголовный суд

оон

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Еще одна женщина обвинила главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в домогательствах, сообщает британская газета Guardian. В мае пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. "Вторая женщина обвинила главного прокурора МУС Карима Хана в насильственных действиях сексуального характера... Женщина утверждает, что когда она работала на выдающегося британского юриста в более ранний период его карьеры, он вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, использовал свою власть над ней и неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям", - говорится в публикации. Как сообщает газета, которая поговорила с женщиной на условиях анонимности, этим летом она дала официальные показания в Управление служб внутреннего надзора ООН. Источник издания, знакомый с расследованием, сообщил, что ее показания были рассмотрены. Ассамблея государств-участников Римского статута МУС ранее сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако не уточнялось, в каких конкретно действиях подозревается Хан.

