Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции
Апелляционный суд принял решение об экстрадиции Плахотнюка в Молдавию
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в четверг его адвокат Ион Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции.
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:13
"Судьи Афинского апелляционного суда вынесли решение в пользу выдачи Плахотнюка. Далее министерства юстиции Греции и Молдавии займутся техническими и логистическими процедурами, которые предусматриваются в подобных случаях. Решение греческих судей знаменует еще один ожидаемый и закономерный этап в процессе возвращения господина Плахотнюка в Молдавию, где он намерен защищаться в молдавских судах и оправдываться по делам, возбужденным против него", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.