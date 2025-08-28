Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/sud-2038093771.html
Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции
Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции - РИА Новости, 28.08.2025
Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции
Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:56:00+03:00
2025-08-28T13:56:00+03:00
в мире
молдавия
россия
греция
владимир плахотнюк
ренато усатый
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580891720_0:88:2977:1763_1920x0_80_0_0_04441ef16122b4fe85d55215aa91a921.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в четверг его адвокат Ион Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции. "Судьи Афинского апелляционного суда вынесли решение в пользу выдачи Плахотнюка. Далее министерства юстиции Греции и Молдавии займутся техническими и логистическими процедурами, которые предусматриваются в подобных случаях. Решение греческих судей знаменует еще один ожидаемый и закономерный этап в процессе возвращения господина Плахотнюка в Молдавию, где он намерен защищаться в молдавских судах и оправдываться по делам, возбужденным против него", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html
https://ria.ru/20250805/plakhotnyuk-2033403446.html
молдавия
россия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580891720_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_bf947a7c4923c69a39eb4e407ffe612b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Интерпол
Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции

Апелляционный суд принял решение об экстрадиции Плахотнюка в Молдавию

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в четверг его адвокат Ион Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:13
"Судьи Афинского апелляционного суда вынесли решение в пользу выдачи Плахотнюка. Далее министерства юстиции Греции и Молдавии займутся техническими и логистическими процедурами, которые предусматриваются в подобных случаях. Решение греческих судей знаменует еще один ожидаемый и закономерный этап в процессе возвращения господина Плахотнюка в Молдавию, где он намерен защищаться в молдавских судах и оправдываться по делам, возбужденным против него", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Олигарха Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС, заявили в ПМР
5 августа, 10:10
 
В миреМолдавияРоссияГрецияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала