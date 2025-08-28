https://ria.ru/20250828/sud-2038093771.html

Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции

Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции - РИА Новости, 28.08.2025

Апелляционный суд вынес решение об экстрадиции Плахотнюка из Греции

Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:56:00+03:00

2025-08-28T13:56:00+03:00

2025-08-28T13:56:00+03:00

в мире

молдавия

россия

греция

владимир плахотнюк

ренато усатый

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580891720_0:88:2977:1763_1920x0_80_0_0_04441ef16122b4fe85d55215aa91a921.jpg

КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщил в четверг его адвокат Ион Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции. "Судьи Афинского апелляционного суда вынесли решение в пользу выдачи Плахотнюка. Далее министерства юстиции Греции и Молдавии займутся техническими и логистическими процедурами, которые предусматриваются в подобных случаях. Решение греческих судей знаменует еще один ожидаемый и закономерный этап в процессе возвращения господина Плахотнюка в Молдавию, где он намерен защищаться в молдавских судах и оправдываться по делам, возбужденным против него", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html

https://ria.ru/20250805/plakhotnyuk-2033403446.html

молдавия

россия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол