Процесс по иску о конфискации имущества Кузнецова начнут 18 сентября
09:33 28.08.2025
Процесс по иску о конфискации имущества Кузнецова начнут 18 сентября
происшествия
москва
юрий кузнецов
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 18 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде. Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
москва
происшествия, москва, юрий кузнецов, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юрий Кузнецов, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 18 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде.
Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
ПроисшествияМоскваЮрий КузнецовГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
