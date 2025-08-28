https://ria.ru/20250828/sud-2037999583.html

Суд оставил экс-банкиру Мотылеву одну из его квартир в Москве

Суд оставил экс-банкиру Мотылеву одну из его квартир в Москве - РИА Новости, 28.08.2025

Суд оставил экс-банкиру Мотылеву одну из его квартир в Москве

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве бывшего владельца нескольких российских банков Анатолия Мотылева, проживающего с 2015 года в столице Великобритании,

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве бывшего владельца нескольких российских банков Анатолия Мотылева, проживающего с 2015 года в столице Великобритании, исключил из предназначенного для продажи на торгах имущества одну из его московских квартир в Хамовниках, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Установленные судом обязательства Мотылева перед кредиторами превышают 86 миллиардов рублей. Его финансовый управляющий Анастасия Колдырева обнаружила две московские квартиры экс-банкира – на улице Льва Толстого площадью чуть более 31 квадратного метра и на Ростовской набережной площадью около 103 квадратных метров. Обе квартиры Колдырева предложила продать для расчетов с кредиторами. Вместе с тем от Мотылева в суд поступило заявление об исключении из конкурсной массы квартиры на Ростовской набережной как единственного жилья, пригодного для проживания прописанных там должника и двух его сыновей. Основной кредитор Мотылева – обанкротившийся банк "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов – просил продать обе квартиры, так как ни Мотылев, ни члены его семьи давно не живут в России. Опираясь на материалы Высокого суда Англии, который в 2020 году также признал Мотылева банкротом на территории Великобритании, московский суд установил, что экс-банкир действительно въехал на территорию Англии в 2015 году и с тех пор остается там. При этом Мотылев с супругой и несовершеннолетним сыном проживают в снятом ими доме в Лондоне, должник имеет еще и офис в Лондоне для ведения своих дел, а старший совершеннолетний сын живет там же отдельно от родителей. Несмотря на это, суд в Москве решил, что Мотылев и члены его семьи как граждане России не могут быть лишены права на возвращение для дальнейшего проживания на территории РФ. Суд предоставил иммунитет меньшей из квартир в Хамовниках – на улице Льва Толстого. При этом отметил, что вместе с квартирой жены Мотылева на улице Бутлерова общая площадь жилья превысит установленную для такой семьи социальную норму в Москве – 72 квадратных метра. Квартиру на Ростовской набережной суд разрешил продать для расчетов с кредиторами. ЦБ РФ в июле 2015 года отозвал лицензии у четырех банков, входивших в неформальную группу Мотылева, - "Тульского промышленника", "М Банка", "АМБ Банка" и "Роскредита", который на начало 2015 года входил в топ-50 в России. Вскоре после этого Мотылев покинул страну, он объявлен в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве. Арбитражный суд Москвы в 2018 году признал Мотылева банкротом.

