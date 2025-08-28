Фигурант дела "Северных потоков" может совершить побег, считает суд

https://ria.ru/20250828/sud-2037997717.html

РИМ, 28 авг – РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи, принимая решение о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, учел у него наличие псевдонима и загранпаспорта с множеством печатей, а также принял во внимание угрозу его побега в случае альтернативной меры пресечения, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего в пятницу заседания, по итогам которого Кузнецов останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. Суд постановил подтвердить арест Кузнецова, "учитывая наличие обоснованного риска побега … учитывая крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием, а также тот факт, что у него нет постоянного места жительства в стране, где он в настоящее время находится на отдыхе с семьей", говорится в распоряжении. Также суд принял во внимание "паспорт со штампами разных стран", который "свидетельствует о чрезвычайной легкости, с которой арестованный часто путешествует" и предположительное наличие у украинца псевдонима "Сергей Кулинич", который указывается в международном ордере на арест, выпущенном немецкими властями (также есть в распоряжении РИА Новости). В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

