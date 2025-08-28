https://ria.ru/20250828/sud-2037989051.html

ВС разрешил судьям рассматривать дела тех, у кого они снимали квартиры

2025-08-28T02:58:00+03:00

жилье

россия

воронежская область

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ не нашел причин для самоотвода судьи, который ранее снимал квартиру у человека, протокол на которого рассматривал, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях. Суд рассмотрел дело жителя Воронежской области, которого мировой суд лишил прав за управление электросамокатом в состоянии опьянения. В ходе заседания он не заявил судье отвод, но уже в жалобе отметил, что ранее сдавал ему квартиру и между ними возник конфликт и личные неприязненные отношения в связи с условиями договора. По мнению автора жалобы, из-за этого "мировой судья имел косвенную заинтересованность при рассмотрении дела", а также "в судебном заседании всячески показывал свое превосходство". Спор дошел до Верховного суда РФ, который отметил, что это не является причиной, по которой судья должен был взять самоотвод. "Факт наличия ранее между автором жалобы и мировым судьей, рассмотревшим настоящее дело, договорных отношений, связанных с наймом жилого помещения в период с 2017 по 2019 годы, не относится к числу перечисленных в статье 29.2КоАП обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела об административном правонарушении и свидетельствующих о личной, прямой или косвенной заинтересованности указанного мирового судьи в разрешении дела", - сказано в постановлении суда.

россия

воронежская область

2025

