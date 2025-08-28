ВС разрешил судьям рассматривать дела тех, у кого они снимали квартиры
ВС РФ не нашел причин для самоотвода судьи, который снимал квартиру у фигуранта
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ не нашел причин для самоотвода судьи, который ранее снимал квартиру у человека, протокол на которого рассматривал, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.
Суд рассмотрел дело жителя Воронежской области, которого мировой суд лишил прав за управление электросамокатом в состоянии опьянения. В ходе заседания он не заявил судье отвод, но уже в жалобе отметил, что ранее сдавал ему квартиру и между ними возник конфликт и личные неприязненные отношения в связи с условиями договора. По мнению автора жалобы, из-за этого "мировой судья имел косвенную заинтересованность при рассмотрении дела", а также "в судебном заседании всячески показывал свое превосходство".
Верховный суд пояснил, чем получение взятки отличается от отката
21 августа, 17:14
Спор дошел до Верховного суда РФ, который отметил, что это не является причиной, по которой судья должен был взять самоотвод.
"Факт наличия ранее между автором жалобы и мировым судьей, рассмотревшим настоящее дело, договорных отношений, связанных с наймом жилого помещения в период с 2017 по 2019 годы, не относится к числу перечисленных в статье 29.2КоАП обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела об административном правонарушении и свидетельствующих о личной, прямой или косвенной заинтересованности указанного мирового судьи в разрешении дела", - сказано в постановлении суда.
Верховный суд разрешил посуточную аренду домов
20 августа, 05:33