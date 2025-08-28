https://ria.ru/20250828/stavki-2037982381.html
Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда
Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда - РИА Новости, 28.08.2025
Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда
28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Некоторые банки на фоне снижения ставок предлагают вклады под повышенный процент. Зачем они это делают и стоит ли соблазняться такими предложениями, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.По ее словам, дело в том, что банку в определенный период времени может понадобиться дополнительная ликвидность. Поэтому он переманивает вкладчиков у конкурентов, получая таким образом дорогие, но очень нужные деньги.“Как правило, такие предложения носят временный характер и связаны с маркетинговыми кампаниями или конкурентной борьбой за клиентов”, — пояснила аналитик.Пользоваться ими можно, но необходимо тщательно просчитать условия - порой в них кроется подвох. В целом маркетинговые предложения выгодны для тех, кто готов зафиксировать доходность на короткий срок и понимает все ограничения, заключила Замалеева.
Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда
Замалеева: банки ради привлечения вкладчиков готовы предлагать повышенные ставки