Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда

Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда - РИА Новости, 28.08.2025

Аналитик объяснила, зачем банки повышают ставки по вкладам против тренда

28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Некоторые банки на фоне снижения ставок предлагают вклады под повышенный процент. Зачем они это делают и стоит ли соблазняться такими предложениями, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.По ее словам, дело в том, что банку в определенный период времени может понадобиться дополнительная ликвидность. Поэтому он переманивает вкладчиков у конкурентов, получая таким образом дорогие, но очень нужные деньги.“Как правило, такие предложения носят временный характер и связаны с маркетинговыми кампаниями или конкурентной борьбой за клиентов”, — пояснила аналитик.Пользоваться ими можно, но необходимо тщательно просчитать условия - порой в них кроется подвох. В целом маркетинговые предложения выгодны для тех, кто готов зафиксировать доходность на короткий срок и понимает все ограничения, заключила Замалеева.

