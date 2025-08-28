https://ria.ru/20250828/sssr-2037936161.html

Всегда оставался в тени: как "генсек-призрак" правил СССР в 84 года

Всегда оставался в тени: как "генсек-призрак" правил СССР в 84 года - РИА Новости, 28.08.2025

Всегда оставался в тени: как "генсек-призрак" правил СССР в 84 года

Василий Васильевич Кузнецов трижды формально становился первым лицом государства, однако так и не занял достойного места ни в народной памяти, ни в официальной... РИА Новости, 28.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037939978_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_72fbf16a48b9343d43c64b7ec8bb9554.png

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Василий Васильевич Кузнецов трижды формально становился первым лицом государства, однако так и не занял достойного места ни в народной памяти, ни в официальной истории. "Генсек-призрак" — так его окрестили в свое время журналисты. О "неизвестном" руководителе Советского Союза — в материале РИА Новости.Путь наверх после командировки в СШАВасилий Кузнецов родился в 1901 году в деревне Софиловка (тогда еще Костромской губернии) в простой крестьянской семье. В 1915-м поступил в педагогическое училище, во время учебы пришлось подрабатывать на стройках и различных предприятиях.В 1920-1921 годах служил в РККА. После работал в Петрограде старшим техником на строительстве Свирской гидроэлектростанции. Затем учился в Ленинградском политехническом институте.В 1931-м Василия Васильевича направляют в командировку в США, где он изучал металлургию на базе Университета Карнеги-Меллона. Две работы, написанные им на английском языке вместе с другим русским студентом, до сих пор хранятся в библиотеке вуза.После возвращения домой начался резкий карьерный рост, причем без какой-либо протекции. Василий Васильевич просто был профессионалом с качественным образованием и ценным заграничным опытом. В 1940-м его назначают заместителем председателя Госплана СССР.Дипломат-чародейВ 1953 году Кузнецов поступил на службу в Министерство иностранных дел, придя туда уже состоявшимся государственным деятелем, и почти сразу получил назначение в Китай в качестве посла СССР.С 1955-го в течение 22 лет был первым заместителем министра иностранных дел. Благодаря его высоким профессиональным качествам Кузнецова называли дипломатом-чародеем — не только в Советском Союзе, но и за рубежом.Он внес существенный вклад в урегулирование Карибского кризиса, налаживание переговорного процесса с КНР после вооруженных столкновений на острове Даманском, урегулирование индо-пакистанского кризиса 1971-го. В 1969-1970 годах возглавлял советскую делегацию на сложнейших переговорах с КНР по вопросам границы."Он мог в любой ситуации выступить перед местным конгрессом, он это делал спокойно, без какого-то напряга и всегда мог найти аргументы в любом диалоге, а в те времена к нам, к нашей стране был особенно повышенный интерес. Василий Васильевич нравился всем, кто с ним общался, открытостью своей и хорошим комплексом знаний" — так коллеги оценивали деятельность Кузнецова.Трижды спасал СоюзВ 1977 году Кузнецов становится первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР и занимает этот пост девять лет. Именно в этот период Василий Васильевич трижды был номинальным главой Советского Союза.После смерти Леонида Брежнева он исполнял обязанности председателя Президиума ВС с осени 1982 года до июня 1983-го. В новогоднюю ночь 1982 года с экранов телевизоров именно Кузнецов обратился к жителям СССР с традиционным поздравлением.Затем он номинально возглавлял государство с февраля по апрель 1984 года после смерти Юрия Андропова.В последний раз управлять СССР Кузнецов взялся в апреле 1985-го, после смерти очередного генсека — Константина Устиновича Черненко. В июле того же года Кузнецов передал полномочия председателя президиума Михаилу Горбачеву.Политическое чутье и тогда не подводило государственного деятеля, в будущее он смотрел с тревогой. "Наши недруги за рубежом ожидают, что разброд будет в руководстве партии. Они ждут развала советской системы. Но наше единство непоколебимо", — говорил в то время Кузнецов.Генсек-рекордсменВо времена перестройки журналисты дали Кузнецову прозвище Генсек-Призрак. Несмотря на весомую роль, которую он сыграл в истории нашей страны, народная память не отметила личность Кузнецова. Верховный Совет воспринимался скорее декоративным, ничего всерьез не решавшим органом.Василий Кузнецов установил своего рода рекорд: он управлял СССР в 84 года, став старейшим неофициальным руководителем Советского Союза. Он ушел из жизни 5 июня 1990-го в возрасте 89 лет, не увидев крах СССР, строительству которого посвятил всю свою жизнь.

2025

